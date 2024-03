Après des échanges tendus lors du dernier conseil municipal de Marseille, le maire Benoît Payan et la présidente de la Métropole et du Département Martine Vassal s’étaient fixé rendez-vous jeudi 29 février, à 15h, pour discuter des conditions d’attribution d’une aide de 200 millions d’euros du Département des Bouches-du-Rhône à la Ville. Un rendez-vous qui avait pour but d’enterrer la hache de guerre … et qui n’a visiblement qu’aggravé les tensions. A l’issue de cette entrevue, Martine Vassal s’exprime dans un communiqué : « C’est avec regret que je constate que la main que j’avais tendue au nom du Département dans l’intérêt de Marseille et des Marseillais a été refusée par Benoît Payan » déplore-t-elle. Selon Martine Vassal, Benoît Payan a opposé une fin de non-recevoir à son offre : « Après une longue discussion, cette aide qui m’apparaissait essentielle pour la Ville de Marseille n’a pas abouti, le maire considérant qu’elle ne répondait pas à ses besoins. Le Département des Bouches-du-Rhône n’est pas un tiroir-caisse. »

Benoît Payan « garde la main tendue »

La réponse de la mairie ne s’est pas fait attendre. Dans la soirée, Benoît Payan s’exprime également par voie de communiqué : « Je suis particulièrement surpris d’apprendre que la présidente du Département annonce que la municipalité aurait refusé une aide de 200 millions d’euros. Alors que nous avions eu un échange constructif, elle fait volte-face » contredit ainsi l’édile. « Lors de notre entretien, j’ai demandé à la présidente du Département de faire pour Marseille comme elle fait pour les autres communes. Je lui ai présenté 98 projets à hauteur de 371 millions d’euros, pour le développement de Marseille. Ce montant correspond à la part juste due au Marseillais sur les critères appliqués dans les 118 autres communes des Bouches-du-Rhône » poursuit-il. Et de conclure dans le communiqué : « Je garde la main tendue. »

En savoir plus :



> La rédiffusion du conseil municipal du 16 février

> Aide du Département à Marseille : Martine Vassal accuse Benoît Payan de « mentir »

> Notre rubrique politique