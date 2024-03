Dans le but de promouvoir l’usage du vélo électrique, le réseau des Stations Bee’s annonce lundi 19 février, son partenariat avec l’assureur en ligne Sharelock. Cette collaboration vise à offrir des solutions d’assurance accessibles et efficaces pour les utilisateurs de vélos électriques, tant pour la location que pour l’achat. «Toutes les stations sont maintenant en mesure de proposer à leurs clients d’assurer leur journée de location pour quelques euros et d’abaisser ainsi le dépôt de garantie de 800€ à 200€.» souligne Stations Bee’s. De plus, les acheteurs de vélos électriques pourront assurer leur nouvel achat en ligne avant même de quitter le magasin, bénéficiant ainsi d’une protection immédiate contre le vol.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune de démocratiser l’usage du vélo électrique, tout en adressant les préoccupations majeures liées à la sécurité et au risque de vol. En effet, avec près de 300 000 vélos volés chaque année en France, cette problématique peut dissuader de nombreux cyclistes de choisir ce mode de déplacement écologique et économique.

