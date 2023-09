Le maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains et ses adjoints ont effectué lundi 4 septembre, la traditionnelle tournée des écoles pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux quelque 9 100 élèves de la ville. De la Duranne au Val Saint-André, et en faisant un crochet au lycée Vauvenargues, Sophie Joissains a évoqué les nouveautés de la rentrée et rappelé les points principaux de son plan “Bien vivre à l’école” lancé en 2021. Deux ans sont passés, nouvelle rentrée des classes, qu’en est-il ?

Un retour au vert

La ville annonce poursuivre sa volonté de ramener les écoliers sur les chemins de la nature. Tout d’abord à travers un programme d’isolation thermique des murs extérieurs des établissements, des travaux longs, réalisables seulement en période de vacances scolaires qui devraient se terminer d’ici 2031. La Ville annonce que 2,2 millions d’euros ont été investis à ce stade. La seconde volonté pour rendre des écoles aixoises plus respirables concerne la végétalisation ou revégétalisation des cours. Sophie Joissains promet : « En 2026 l’ensemble des groupes scolaires aixois auront été végétalisés ». Un plan vert qui s’élève selon la mairie à cinq millions d’euros.

« il y aura dans les cantines 51% de produits de qualité dont 31% bio, 85% de fruits et légumes en circuits courts et de saison ». Sophie Joissains

Autre point, pour lutter contre les grosses chaleurs dans les classes, la ville annonce équiper dans les mois à venir toutes les salles de ventilateurs plafonniers qui permettront de maintenir une température de quatre degrés de différence avec l’extérieur. Côté cantine, « le prix d’un repas au self n’augmentera pas » promet la maire, il reste en moyenne à 3,63 euros dans les écoles du premier degré – sachant qu’un repas coûte 12 euros à la ville. Et la contenu des repas devrait aussi changer de couleur, Sophie Joissains présente le menu : « il y aura dans les cantines 51% de produits de qualité dont 31% bio, 85% de fruits et légumes en circuits courts et de saison ».

Le lycée Vauvenargues veut montrer l’exemple

Dans l’après-midi, la maire d’Aix-en-Provence a visité le lycée Vauvenargues, établissement labellisé E3D (École ou établissement en démarche globale de développement durable). Bien que les lycées soient gérés par la région, la proviseure de l’établissement, Isabelle Lagadec, a fait entendre à la maire, et non pas à l’élue régionale, son engagement et celle de son équipe dans la lutte pour la durabilité et l’environnement. « Le lycée Vauvenargues s’inscrit dans une politique plus globale de la ville » a insisté Isabelle Lagadec, « Il représente une grosse part foncière de la ville, c’est un espace à vivre, alors il lui faut des moyens pour poursuivre son engagement environnemental et contribuer à la qualité de vie de nos élèves, de nos professionnels et aussi de nos citoyens ».

En accueillant ce jour la maire de la ville, le lycée veut inciter ses élèves arrivants à oser interpeller le politique pour devenir des éco-citoyens responsables et forces de proposition. Ainsi les jeunes vont au fur et à mesure de leur scolarité pouvoir réaliser des projets avec leurs professeurs sensibilisés à la question environnementale. Lycée polyvalent de 2000 élèves, l’établissement Vauvenargues se distingue par son architecture double. Situé sur le boulevard Carnot, en plein centre d’Aix et construit au sein d’un ancien cloître, celui-ci doit envisager son futur écologique entre un bâti ancien et le nouveau. Un défi que le lycée compte entreprendre main dans la main avec la ville.

