Les représentants élus de la ville d’Aix-en-Provence se sont rassemblés dans la salle des États généraux pour une séance du conseil municipal mercredi 13 décembre. A la suite de la vacance du poste de premier adjoint après la disparition de Gérard Bramoullé, le maire d’Aix, Sophie Joissains, a attribué de nouveaux rôles au sein de la mairie.

Nouveaux postes et chaises musicales

Comme nous l’annoncions hier, Eric Chevallier, confirmé en tant que premier adjoint à la Ville d’Aix, occupait précédemment le poste de treizième adjoint au sein de la majorité municipale depuis 2014. Il était responsable des relations avec les habitants, du suivi et du développement du village de Luynes. De plus, il assumait les fonctions de délégué à la santé et à l’hygiène publique, à la protection sanitaire et aux relations avec la médecine de ville, aux conduites addictives ainsi qu’à la commission d’accessibilité. La maire d’Aix, Sophie Joissains, a exprimé lors du conseil municipal sa volonté de nommer son protégé en tant que premier adjoint. Elle affirme avec certitude que celui-ci « est fiable, certain, compétent, disponible et intelligent, et qu’il fera preuve d’une rigueur exemplaire dans la gestion des affaires de la ville. »

Laurent Dillinger, précédemment 21e adjoint, remplace maintenant cette position et se voit confier les responsabilités liées à l’accessibilité, au handicap, à la santé et à l’hygiène publique. Le maire d’Aix a souligné que ces domaines représentent des enjeux majeurs dans la société, justifiant ainsi ce vote.

Salah-Eddine Khouiel, élu représentant du quartier du Jas de Bouffan, le plus vaste quartier d’Aix-en-Provence, a été nommé adjoint de quartier en reconnaissance de son travail remarquable mené notamment durant une période complexe. » Sophie Joissains a souligné cette nomination en référence à la période où il a pris ses fonctions, consécutivement à la révocation de la déléguée précédente du quartier du Jas, Françoise Terme, suite à des déclarations racistes tenues à la fin de l’année 2020.

Le groupe d’opposition Aix-en-partage, présidé par Marc Pena, a fait entendre sa décision de ne pas prendre part aux votes.

