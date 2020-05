Durant le déconfinement progressif face à l’épidémie de Covid-19, l’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs reste interdit sur l’ensemble du territoire national. Le décret du 11 mai 2020 permet toutefois au préfet de département, sur proposition du maire, d’autoriser leur accès si les règles sanitaires sont garanties. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-RhônePierre Dartout avait d’ailleurs expliqué lors de son dernier point avec la presse le 8 mai dernier qu’il échangerait avec les maires pour connaître leurs besoins et examiner sir les dispositifs proposés étaient suffisament sécuriéss.



Dans ce cadre, 33 plages des Bouches-du-Rhône, seront, prochainement, de nouveau accessibles au public, parfois dès demain jeudi 21 mai, jour ferié de l’Ascension.

« L’accès à ces plages sera à nouveau possible dès lors qu’aucun rassemblement de plus de dix personnes ne se tienne et que les gestes barrières et la distanciation sociale soient strictement respectés» rappelle toutefois la préfecture qui précise que les activités relatives à la location de matériels de plage ainsi que la vente de la restauration à emporter sont interdites.» Et d’ajouter que sur « les plages de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer, le public devra éviter de fréquenter les arrière-plages naturelles afin de préserver les sites de nidification des oiseaux.»

Parc des calanques interdit, plaisance autorisée

La préfecture rappelle dans le même communiqué que « tout accès au Parc national des calanques par la mer ou par la terre (sentiers, pistes forestières, chemins) est interdit. Cette interdiction est valable jusqu’au 2 juin 2020 compte tenu de la configuration et du niveau potentiel de fréquentation de ce parc et notamment de ses plages où les règles de distanciation sociale sont difficilement applicables.» Le leader écologiste Sébastien Barles avait demandé au préfet de rouvrir en anticipation le Parc.

Concernant, les activités nautiques et la navigation de plaisance, elles sont à nouveau autorisées dans les Bouches-du-Rhône, y compris dans l’étang de Berre, mais là aussi sous conditions : sous réserve de la limite de dix personnes par navire ou embarcation, « à condition de respecter d’une part les mesures de police générale définies par le Préfet maritime de Méditerranée et, d’autre part, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale ainsi que les modalités particulières d’organisation prévue par les maires. Il est notamment interdit de mouiller dans une bande maritime de 500 mètres à compter du rivage au droit des plages qui demeurent interdites au public. »

La préfecture annonce également que « les activités des clubs de plongée sous-marine et des sociétés commerciales ayant pour objet la location de navires de plaisance ou la réalisation de prestations commerciales à l’aide de navires à utilisation commerciales (NUC) peuvent également reprendre sous réserve du strict respect des mesures de sécurité sanitaire prévues par les protocoles et dans la limite stricte du nombre de dix passagers maximum.»

La liste des 33 plages des Bouches-du-Rhône