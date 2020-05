Après deux mois de pause, les tractations électorales semblent bel et bien reparties. Alors qu’un second tour des municipales pourrait se profiler à l’horizon de la fin du mois de juin, le Printemps marseillais, liste rassemblant des partis (LFI, PS, PCF) et citoyens de gauche arrivée en tête du premier tour dans la cité phocéenne, affine sa stratégie. Selon une source proche du mouvement, la situation électorale du Printemps dans les 13e et 14e arrondissements ferait actuellement l’objet de discussions en son sein. A la surprise générale, Jérémy Bacchi, tête de liste du mouvement dans ce secteur arrivé en troisième position derrière Stéphane Ravier (RN) et David Galtier (LR), avait annoncé au lendemain du premier tour le retrait de sa liste, dans le but de faire barrage à l’extrême-droite.

Un retrait qui pourrait compromettre les chances du Printemps marseillais d’emporter la mairie centrale, et qui avait été vivement critiqué au sein même du mouvement. Il semble désormais que la formation emmenée par Michèle Rubirola soit prête à reconsidérer sa position. Contacté par Gomet, le Printemps confirme que des discussions sont en cours, sans en révéler la teneur. « Nous attendons les annonces concernant la date du second tour » fait-on simplement savoir du côté du service de communication. De fait, si l’élection devait se tenir en septembre, le premier tour pourrait être rejoué, ce qui annulerait tout besoin de clarification quant à la position du mouvement dans le 13-14.

