Le lundi 4 mai, le port de Marseille Fos a été le théâtre du premier avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) d’un bateau par un navire souteur. L’opération a été menée par le groupe Shell pour fournir l’un des tout premiers paquebots de croisières propulsé au GNL, le Costa Smeralda. Le pétrolier a utilisé pour ce faire son navire avitailleur, le Coral Méthane.

Un première nationale prometteuse

L’opération a duré plus de dix heures entre 17h et 4h du matin. « Nous sommes tous fiers d’avoir pu mener cette opération en toute sérénité et sécurité. Elle a nécessité un travail d’études, de consignes, de procédures à caler avec les différents acteurs et en cohérence avec les standards européens et mondiaux. C’est une première en France et cela prouve à quel point, même en situation particulière de crise sanitaire, nous sommes capables d’accompagner le développement du GNL qui s’inscrit parmi les dispositifs déployés par le port de Marseille Fos pour réduire son impact environnemental » se réjouit Amaury de Maupeou, commandant du port de Marseille Fos dans un communiqué. Le succès de ce premier avitaillement « ship to ship » ouvre la voie au développement du GNL au départ de Marseille. De plus en plus d’armateurs ayant fait le pari de ce carburant plus écologique.

Costa, MSC, CMA CGM : tout le monde se met au GNL

Pour rappel, le transport maritime mondial mise gros sur le GNL pour réduire son impact écologique. Ce carburant nouvelle génération permet d’éliminer la quasi-totalité des émissions de soufre (SOx) et de particules, de réduire de plus 80 % des émissions d’oxyde d’azote (NOx) et jusqu’à 25% les émissions de dioxyde de carbone (CO2) par rapport aux carburants maritimes actuels. Le monde de la croisière avec Costa et MSC ont commandé plusieurs navires propulsés au GNL mais le transport de marchandises s’y met aussi. A Marseille, CMA CGM a notamment commandé cinq porte-conteneurs au GNL dont le premier doit être livré en 2021. Il a également signé en décembre dernier un contrat d’approvisionnement avec Total qui a lancé la construction d’un nouveau bateau-souteur posté à Marseille à partir de 2021.

