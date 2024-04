Alain Gargani, président de la CPME Sud Provence Alpes Côte d’Azur a dévoilé le 22 février au Club Pernod à Marseille le programme de l’événement Made in PME Sud , la fête de l’« économie régionale » que la CPME organise les jeudi 18 et vendredi 19 avril, au Parc Chanot à Marseille. Alain Gargani invite « tout le territoire à se rassembler pour le salon de la PME chez nous ! L’année 2024 sera marquée par deux événements, les JO et Made in PME ! » Entretien avec l’organisateur.

Pourquoi organiser ce nouveau rendez-vous ?

Alain Gargani : Made in PME, c’est la vitrine de l’économie régionale. C’est la rencontre de six territoires pour faire du business. L’ensemble des PME va se rencontrer pour décloisonner les territoires et apprendre sur ses voisins. C’est un grand moment de rencontre pour 5000 chefs d’entreprise, 250 stands pour faire du business régional en circuit court, pour privilégier l’économie locale.

Quelles en sont les particularités ?

A. G. : Dans cette économie, on se rend compte que souvent, les territoires travaillent dans le même espace géographique, le 13 travaille dans le 13, le 06 dans le 06 etc. Il n’y avait pas de lieu de rencontres pour ces territoires-là, Made in PME, c’est cette réponse qu’on apporte au business B to B.

Quelles retombées en attendez-vous ?

A. G. : On attend plusieurs milliers de connexions pour que les chefs d’entreprise développent des partenariats. On a, bien sûr, des lieux de rencontre pour cela : le “ThreadShow” et les stands. Nous avons un speed meeting géant avec 100 patrons qui vont échanger des cartes de visite. Il y aussi la rencontre avec tous les plus grands acheteurs de notre territoire et les PME pour qu’ils puissent faire des affaires ensemble. C’est vraiment une rencontre autour du business. Parfois dans les entreprises, il y a un peu de nuage, notre interêt c’est de donner du soleil, de l’éclaircie pour nos TPME régionales.

Comment se portent les entreprises régionales ?

A. G. : Aujourd’hui, on a fini l’année 2023, qui s’est soldée avec beaucoup de défaillances. Le premier trimestre, nuageux, est rempli de difficultés pour les entreprises qui ont ont du mal à rembourser les PGE (prêt garantit par l’Etat) et les dettes sociales accumulées qui ont comme dans certains secteurs comme le bâtiment du mal à développer une activité normale. Il y a de sérieuses problématiques de recrutement, des problématiques d’emploi, pour autant, le chef d’entreprise continue, avec résilience, à développer son économie. Le contexte reste tendu avec les banques de même qu’avec les institutions comme l’Ursaff, ou la Banque de France. Eh bien, la réponse que l’on apporte à la CPME Sud c’est Made in PME pour redynamiser l’économie régionale et apporter du business à chaque entrepreneur.

Alain Gargani annonce la présence de personnalités politiques mais également celle de grands chefs d’entreprise et présidents de fédération : Christine Fabresse, présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Cepac ; Roland Gomez, président et fondateur du groupe Proman ; Catherine Quérard présidente du GHR (groupement des hôtelleries et restauration de France) ; Christophe Castaner, président du Grand Port maritime de Marseille et ancien ministre de l’Intérieur ; Jean Jouzel vice-président du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités sera également présente. La venue de Bruno Le Maire, actuel ministre ministre de l’Économie, est en cours de validation.