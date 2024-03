Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Directrice de mission depuis 2022 d'Advance Capital, structure de conseil financier et opérationnel indépendante, Alexandra Fournier-Flageul en devient partner, en région Sud. Auparavant, elle a mené sa carrière dans le conseil, notamment chez Andersen et Salustro Reydel et en direction financière, notamment chez Berto et Georges Rech. Alexandra Fournier Flageul crédit AFF Lien utile :L’actualité…