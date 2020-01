La députée LREM Alexandra Louis s’est vue confier lundi 27 janvier une mission d’évaluation de l’effectivité de la loi renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette loi, dont elle était la rapporteur a été promue par Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Alexandra Louis, députée de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône va devoir évaluer l’ensemble des dispositions du texte de loi n°2018-703, notamment l’efficacité du renforcement des mesures sanctionnant les violences sexuelles commises sur les mineurs, l’impact de la création des nouvelles infractions telle que l’outrage sexiste, les raids numériques, le délit de voyeurisme ou l’administration de substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle.

Alexandra Louis souligne dans un communiqué l’utilité de l’évaluation qu’elle va mener : « voter cette loi et la promulguer n’a jamais été une fin en soi. L’action politique sur un sujet aussi crucial doit toujours se mesurer, non pas à l’aune du vote d’un texte, mais bien à sa réelle efficacité dans la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Il est donc important d’en mesurer les effets pour déterminer si les dispositions législatives sont adaptées et également si elles sont suffisamment appliquées ». Le rapport devrait être remis au gouvernement fin avril 2020.