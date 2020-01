Share on Facebook

Share on Twitter

Dans un contexte très tendu autour de la centrale à charbon de Gardanne, la secrétaire d’État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, est en visite jeudi 30 janvier à Marseille pour discuter de l’avenir du site. Elle sera en préfecture en fin de matinée pour « échanger avec les élus, les acteurs publics et privés du territoire concernés par la mise à l’arrêt de la tranche charbon de la centrale de Gardanne-Meyreuil prévu d’ici 2022 », indique la préfecture.

Au terme de ces échanges, la ministre signera un document-cadre afin de fixer « le socle du futur Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire » avec l’objectif d’ « assurer une revitalisation rapide du territoire », explique le ministère. Elle a déjà fait le même déplacement dans les trois autres territoires concernés par l’arrêt des centrales à charbon promis par Emmanuel Macron, au Havre, à Saint-Avold et à Nantes il y a deux semaines.

Les discussions au point mort entre les salariés et la direction de la centrale

A Gardanne, le climat est particulièrement lourd dan l’entreprise avec « des discussions au point mort entre les salariés et la direction de Gazel Energie », indiquait à Gomet’ le maire de Gardanne, Roger Meï lundi 27 janvier. Les ouvriers en sont à plus de 400 jours de grève et le nouveau propriétaire tchèque, Daniel Kretinsky, ne semble pas prêt à écouter leurs revendications. Emmanuel Wargon devra jouer les arbitres entre les différentes parties prenantes, comprenant aussi les élus comme le maire de Gardanne qui regrette « que le Président de la République n’est pas compris qu’il y avait d’autres solutions que l’arrêt définitif de la tranche charbon »

Liens utiles :

> Gazel Energie : un vol de câble empêche le redémarrage de la centrale

> La Métropole ne recevra pas de compensation pour la fermeture de sa centrale à charbon

> Brune Poirson confirme la fermeture des centrales à charbon en 2022

Gomet’