Six ans après une prise de participation de 40%, le groupe Michelin annonce dans un communiqué du 25 août le rachat de la totalité des parts d’Allopneus.com. En 2015, le groupe de Clermont-Ferrand a déboursé 60 millions d’euros pour entrer au capital mais aujourd’hui, il ne révèle pas le montant de cette prise de contrôle complète. L’opération doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence.

Michelin récupère 40% du marché des pneus en ligne

Créée en 2004 par la famille Blaise à Aix-en-Provence, Allopneus est devenue leader de la vente en ligne de pneumatiques aux particuliers avec 40% du marché français. Chaque année, l’entreprise vend environ 3,6 millions de pneus tourisme et totalise environ 27 millions de visites sur son site. Elle n’a pas communiqué ses derniers résultats mais en 2019, son chiffre d’affaires était de 271 millions d’euros. Au total, Allopneus emploie 292 salariés et travaille avec 6 000 centres de montages partenaires. La société détient également son propre centre logistique à Valence dans la Drôme.

Pour Michelin, cette acquisition est un moyen de renforcer sa présence sur le e-commerce. Le groupe souhaite « développer sa connaissance des comportements clients et des parcours d’achat et ainsi continuer à offrir la meilleure expérience possible, de la recherche d’informations sur Internet jusqu’au montage des pneumatiques », précise-t-il dans le communiqué. Aujourd’hui, 15% des automobilistes réalisent leurs achats sur le web et les deux tiers d’entre eux lancent une recherche en ligne pour comparer les produits.

