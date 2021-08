[Exposition] Vernissage nocturne au Frac

Démarrez le week-end sur une note artistique, vendredi 27 août, avec le vernissage nocturne de l’exposition « Être monde » d’Olivier Nattes au Fonds régional d’art contemporain (Frac).

« Artiste protéiforme au parcours atypique », Olivier Nattes puise son inspiration dans les phénomènes naturels, qu’il retranscrit par la sculpture ou le dessin. La nature s’invite dans chacune des ses œuvres : graines ou bambou sont utilisés comme matériaux. (Crédit : Fresque jardin du Refuge (détail). Graines de chia et eau 2020, Olivier Nattes)

Ce début de week-end culturel pourra se poursuivre avec deux autres expositions au Frac : « Elle a allumé le vif du passé », de l’artiste et réalisatrice franco-algérienne Katia Kameli, ou encore « Los Desnudos » de Clarisse Hahn, consacrée aux paysans mexicains chassés de leurs terres.

Vernissage « Être monde » d’Olivier Nattes au Frac de 18h à 22h

20 bd de Dunkerque, 13002 Marseille

Entrée libre et gratuite

Exposition du 20 août au 19 septembre 2021

[Salon] Premier week-end pour Art-O-Rama à la Friche de la Belle-de-Mai

L’art contemporain sera décidément mis à l’honneur ce week-end, avec l’ouverture du salon Art-O-Rama à la Friche de la Belle-de-Mai. Ce dernier se déroulera à la fois in situ, mais aussi hors de ses murs, dans des musées et institutions partenaires comme la Fondation Vasarely à Aix ou Luma à Arles. Au programme, vernissages et annonces de prix pour les artistes représentés. Crédit : Art-O-Rama 2018



Art-O-Rama du 27 août au 12 septembre

Friche de la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003

Passe sanitaire obligatoire

Horaires et tarifs

[Soirée] Closing de « Hip Hop non stop » aux Docks des Suds

Pour ceux qui préfèrent faire la fête jusqu’au petit matin, l’événement « Hip Hop non stop » ( que nous vous présentions plus tôt dans la semaine) organise son closing au Docks des Suds, de minuit à 6h du matin. Après une semaine de musique et de danse au Théâtre Silvain, l’événement touche à sa fin, mais en beauté. Avec une programmation 100% hip-hop made in Marseille : Twerkistan, S.Téban, Lowkey6, Géo Lion et enfin Good Dirty Sound feront bouger les Docks des Suds. Ambiance enflammée au rendez-vous (pour preuve, voir notre post Facebook ci-dessous) !

Closing de « Hip Hop non stop », de 00h à 6h

Docks des Suds, 12 rue Urbain V, 13002

Entrée : 5€

Passe sanitaire obligatoire

Informations et billetterie

[Exposition] Soirée musicale et artistique au Talus avec Hunter x Air Bel II

Vous n’arrivez pas à vous décider entre culture et fête ? Qu’à cela ne tienne ! Avec Hunter x Air Bel II, pas besoin de choisir samedi 28 et dimanche 29 août. Côté art, c’est le plasticien Liam Sy Paquemar qui sera mis à l’honneur avec une installation in situ inédite explorant la relation qu’un territoire tel que le quartier d’Airbel peut tisser avec un monde des arts visuels et sonore d’avant-garde. Côté musique, des Djs Set et des concerts de musique live sont prévus avec Pastrem, Rorre Ecco ou encore Kangding Ray.

Hunter x Air Bel II, de 16h à 23h

Le Talus, 603 rue Saint-Pierre, 13002

Pass 2 jours 16€ / Pass 1 jour 10€

Informations et billetterie