Du vendredi 27 au dimanche 29 août, la Friche Belle-de-mai accueille la 15e édition du salon Art-o-rama. Un rendez-vous très prisé par les professionnels du marché de l’art et les collectionneurs, venus découvrir les propositions de près d’une quarantaine de galeries et sept éditeurs d’art. Rencontre avec Véronique Collard Bovy, directrice générale et artistique de Fræme, co-organisatrice du salon.



Côté professionnel, qui venait jusqu’alors à Art-o-rama et qui est venu aujourd’hui ?

Véronique Collard Bovy : Hors période Covid, nous étions à 85% de galeries européennes. Aujourd’hui, nous sommes à 78%, ce qui est pas mal au regard de la situation. Nous comptons une galerie londonienne, une russe et une américaine.

Et côté public ?



V.CB : Pour les collectionneurs « premium », c’était très équilibré : 50% européens, 50% français. Pour le reste des visiteurs, 80% étaient français. Là, nous verrons dès demain…

Comment se renouvèle-t-on pour une 15e édition ?

V.CB : L’art se renouvèle sans cesse et nous devons suivre. L’an passé, nous nous sommes adaptés à la crise sanitaire en créant un salon immatériel d’œuvres en ligne. Une édition inédite qui a bien marché et donc nous avons décidé de garder cette section en ligne. Cette année, à côté des trois sections traditionnelles Galeries, Editeurs et Projets invités, nous avons mis en place une nouvelle section – Dialogues – pour mettre en relation une galerie française avec une galerie internationale autour d’un projet commun. Nous n’étions pas sûrs que les galeries internationales puissent venir et nous avions donc imaginé leur présence par ce rapprochement. Finalement, elles sont là et ces « dialogues » vont ouvrir de nouvelles collaborations entre professionnels.

Vous proposez un parcours hors-les-murs, de Montpellier à Nice. Pourquoi ?

V.CB : Depuis cinq ans, nous travaillons avec des partenaires institutionnels, publics ou privés, car il faut reconnaître que notre région est ultra-riche en lieux d’exposition avec de belles programmations pour lesquelles nous agissons comme un porte-voix. Les collectionneurs que nous emmenons sur ce parcours sont séduits par la qualité des programmations comme par les paysages. C’est quand même un ensemble plutôt atypique qui vient contrebalancer la concentration du marché dans la capitale.

Que pensez-vous des NFT * ? Vont-ils intégrer Art-o-rama ?

V.CB : On est dragué ! Mais je ne sais pas encore… Nous voulons rester une foire intimiste, en nombre de galeries et d’éditeurs présents, privilégiant le contact humain. C’est notre identité et c’est ce qui plait.



* NFT = Non Fungibles Tokens ou jetons non fongibles permettant d’acheter de l’art numérique.

Informations pratiques



> Art-o-rama, Cartonnerie et plateaux de la Friche Belle-de-mai, 41 rue Jobin, Marseille 3e

Vernissage le 28 août

Salon les 29 et 30 août, de 14h à 20h

Exposition du 1er au 12 septembre, sauf lundi et mardi, de 14h à 19h

Plein tarif 5 €, tarif réduit 3 €, gratuit pour les -18 ans, les seniors…



> à propos de Fræme, association pour la promotion et la diffusion de l’art contemporain.

Programme détaillé :



Vendredi 27 août



14h – 17h : Preview (seulement sur invitation)

17h – 21h : Vernissage (seulement sur invitation, inscrivez vous à la newsletter d’Art-o-rama pour recevoir votre invitation)

17h10 : Présentation et signature de l’autobiographie d’Orlan, «Orlan, Strip-tease sur ma vie, tout sur mon art”, aux éditions Gallimard, Paris

18h : Annonce du Prix Région Sud, soutien aux jeunes artistes issu·e·s des écoles d’art du Sud de la France, un·e lauréat·e récompensé·e parmi les artistes du showroom sélectionné·e·s par Tiago de Abreu Pinto.

18h20 : Annonce du Prix Pébéo pour la peinture, récompensant un·e artiste pour son œuvre picturale. Aquisition par l’entreprise Pébéo d’une œuvre exposée sur le salon.

18h40 : Annonce du Prix Medeos, récompensant un·e artiste pour son travail autour des notions de mémoire, d’histoire individuelle et/ou collective, de transmission. Aquisition par l’entreprise Medeos d’une œuvre exposée sur le salon.



Samedi 28 août



16h : Lancement et présentation du catalogue «Archives lacunaires» des mountaincutters, en présence de Guillaume Désanges et des artistes. Coédition Fræme, Marseille et le Grand Café, centre d’art contemporain, Saint-Nazaire, dans le cadre du prix Région Sud 2019.

17h : Annonce du Prix Because of Many Suns de la Collezione Taurisano, récompensant un·e artiste dont la pratique présente une lecture et une réflexion singulière sur le monde actuel. Aquisition par la Collection Taurisano d’une œuvre exposée sur le salon.

17h20 : Annonce du Prix Benoît Doche de Laquintane, récompensant un·e artiste dont l’œuvre est en lien avec la poésie et le temps présent. Aquisition par la collection Benoît Doche de Laquintane d’une œuvre exposée sur le salon.

17h40 : Annonce du Prix Roger Pailhas, récompensant une galerie du salon pour l’audace de son projet curatorial.

17h50 : Annonce du Prix François Bret des Beaux-Arts de Marseille, décerné chaque année par un jury de professionnels à un(e) jeune diplômé(e) de l’école en art et en design.



Dimanche 29 août, de 14h à 20h



14h-15h : Conversation modérée par Tiago de Abreu Pinto, “La place des œuvres textuelles et sonores dans l’art contemporain”

17h : Lancement et présentation de la première monographie de Philippe Fangeaux en présence de Federico Nicolao et de l’artiste. Une coédition Fræme, Marseille, la galerie Le Cabinet d’Ulysse, Marseille et la Chapelle Saint-Jacques, centre d’art contemporain, Saint-Gaudens.

18h : Lancement et présentation du livre d’artiste «1956 Il a fait beau » de Gethan & Myles en présence des artistes. Édition Fræme, Marseille.

20h : Fermeture d’Art-o-rama 2021

