Pendant le confinement, Aix Marseille Université (AMU) et les syndicats étudiants se sont démenés pour venir en aide aux étudiants les plus précaires durant cette période : distribution de denrées alimentaires, téléconsultations médicales, soutien psychologique, rapatriement des étudiants étrangers … Aujourd’hui, AMU lance un appel aux dons via une plateforme pour continuer et compléter les aides déjà fournies par le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE).

Par ailleurs, Aix-Marseille Université rappelle qu’il est possible pour les entreprises de verser la taxe d’apprentissage jusqu’au 30 juin. La date limite de versement, initialement prévue au 31 mai, avait été reportée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire. Or, cette taxe est très importante pour l’université en ce qu’elle permet le financement de nouvelles formations, de matériel pédagogique ou encore de stages pour les étudiants. Il est désormais possible de régler cette taxe en ligne ou par chèque et virement.

La Ville de Marseille s’engage aussi en faveur des étudiants

De son côté, la Ville de Marseille a également décidé d’œuvrer en faveur des étudiants, en soutenant un dispositif d’urgence mis en place par le Crous d’Aix-Marseille Avignon, Aix-Marseille Université et la Fédération Aix-Marseille Interasso. Ce plan d’urgence consiste à recenser les étudiants dans le besoins pour leur distribuer des paniers repas, colis alimentaires et kits hygiéniques. Cette initiative mise en place depuis le 10 avril a bénéficié à environ 800 étudiants à ce jour.

La fracture numérique, un problème majeur pour les étudiants, n’est pas occultée du programme d’aide puisque AMU, soutenue la Ville, continue de fournir cartes USB, SIM et ordinateurs portables aux étudiants dans le besoin.

Enfin, la page facebook de la plateforme Sortie d’Amphi, prestataire de la Ville de Marseille, propose des cours de sport gratuit, cellules psychologiques et rend plus accessible l’information des étudiants sur l’actualité et les aides auxquelles ils ont droit. Les étudiants peuvent poser toutes leurs questions par mail à sortiedamphimarseille@gmail.com.

Liens utiles :



> L’actualité d’Aix Marseille Université dans les archives de Gomet’

> Covid-19 : Aix-Marseille Université se lance dans la fabrication 3D de visières de protection