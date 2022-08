L’année 2021 fut l’année de tous les records et le territoire Aix Marseille n’échappe pas à la règle et c’est tant mieux ! Avec une situation économique particulière et des entreprises qui ont pu avoir accès a des financements et des aides tout au long de l’année, les entreprises de notre territoire ont su être performantes comme en témoigne notre baromètre des levées de fonds 2021.

De toutes les transactions recensées, presque 325 millions d’euros ont été investis pour 32 opérations. Trois secteurs sortent du lot et sont les locomotives de l’année : la santé, le numérique et les cleantech. Ce n’est pas une surprise compte tenu de notre écosystème, mais nous pouvons constater que le montant moyen des levées de fonds progresse cette année. C’est une tendance que nous pouvons retrouver au niveau national avec une stratégie des divers opérateurs de financements plutôt orienté « build-up » ou « scale-up ».

Concernant les biotechs et med-tech, toutes les transactions que nous répertorions dépassent le million d’euros investi allant de 1,2 millions d’euros à 120 millions pour la seule entité Provepharm (plus importante levée de l’année). La profondeur et les nombreux acteurs sur notre territoire ont permis de multiplier les opérations dans plusieurs secteurs de la santé.

Le secteur du numérique n’est pas en reste avec lui aussi une majorité de transactions au-delà du million € pour des entreprises qui ont dépassé le stade de la start-up et qui cherchent un passage à l’échelle avec ces nouveaux capitaux. Les cleantechs sont portées par trois opérations d’envergure et notamment Ombréa qui sera une formidable locomotive pour la French tech avec la présidente Julie Davico-Pahin.

L’énergie ou la logistique ont également fait des performances intéressantes avec notamment Enogia qui a réussi son introduction en Bourse l’année dernière. De même, une entreprise comme + Simple.fr (AssurTech, secteur très porteur au niveau national en montant et en nombre de licornes) a su tirer son épingle du jeu en toute fin d’année pour passer à une échelle européenne.

Levées de fonds 2021 : l’intégration de nouveaux services, de nouveaux outils et d’une relation digitalisée

BPI et Région Sud Invest sont souvent dans les circuits de financement, mais une autre tendance arrive également est l’arrivée de nouveaux investisseurs et notamment étrangers qui regardent la France et le territoire Aix Marseille comme un lieu d’investissement qu’il convient d’écouter et de regarder. Il est intéressant de noter également que ces levées sont souvent synonymes d’intégration de nouveaux services, de nouveaux outils et d’une relation digitalisée en adéquation avec les besoins et les demandes du moment. La relation client et les données afférentes sont des cœurs de cible et il y aura fort à parier que de nouvelles levées vont voir le jour pour accélérer cette « data transformation ».

Bravo à toutes et tous pour leurs réalisations, leurs ambitions et leurs projets. Pour autant, les femmes sont encore sous-représentées dans ce classement ; le chemin est encore long. Gageons que ces levées seront créatrices de valeur, d’emplois pour notre territoire. Il conviendra de suivre cela pour l’année 2022 afin d’éviter un effet de recul fort et de continuer nos efforts d’investissement car d’autres territoires, comme Lyon, Grenoble, mais aussi Montpellier ont sur-performé en 2021.

Matthieu Capuono,

associé, expert – comptable, commissaire aux comptes Crowe Ficorec