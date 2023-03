Le Cercle des Mécènes de la foire nternationale d’art contemporain Art-O-rama vient de fêter sa première bougie en réunissant ses membres et un certain nombre de personnalités du monde de l’art dans l’atelier de l’artiste Claude Como à Marseille. C’était le 31 janvier dernier à l’occasion des premiers voeux du Cercle. Depuis, le réseau animé par Daniele Fournier-Sicre a organisé une soirée au Grand Théâtre de Provence à l’occasion d’une soirée exceptionnelle avec le spectacle Dance Me. Un rendez-vous qui en appelle d’autres dès ce début de printemps grâce au dynamisme et à l’engagement des partenaires mécènes.

Le Cercle des mécènes d’Art-o-Rama au Grand théâtre de Provence pour “Dance Me” (Crédit DR)

Vendredi 24 mars, Sud Plaisance, invite à une soirée spéciale performance, à la Pointe Rouge, à l’occasion d’une soirée performance avec “Zenith 2000K”, une expérience sonique monochromatique assurée par l’artiste Thomas Laigle. Un rendez-vous surprise se prépare au Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode, en attendant les réjouissances du début de l’été avec le vernissage du lancement du salon Art-O-Rama sur le toit terrasse de la Friche et une journée découverte au Château Sainte Roseline.

Le Cercle des Mécènes d’Art-o-rama rassemble des entreprises de la Région Sud et au-delà, attachées à soutenir, rendre visible et développer les dynamiques artistiques du territoire sous l’impulsion de l’évènement international Art-O-Rama. Cette mission s’accompagne de rencontres culturelles et conviviales, vernissages, soirées spectacles à Aix ou à Marseille, performances, conférences, parcours découvertes chez les mécènes et d’une forte représentation sur le salon.

Les membres et partenaires du Cercle des mécènes



Ma Terrasse à Marseille, agence immobilière spécialisée dans les biens d’exception, mécène historique du Cercle. ; Sud Plaisance, distributeur de bateaux à Marseille qui s’implante très prochainement sur la Côte d’Azur et fonde son développement sur l’innovation et la décarbonation du nautisme ; Alpine Marseille, distributeur entre autre de la légendaire Berlinette, l’une des rares marques automobiles françaises sportives ; Le Domaine viticole Château Sainte-Roseline, aussi reconnu pour ses expositions d’art contemporain, plusieurs vins très reconnus tels que les Aop grand cru classé, la cuvée Allégorie, le nouveau rosé pétillant, la cuvée Prestige Blanc et la cuvée iconique Lampe de Méduse ; Les Théâtres Aix Marseille dirigé par Dominique Bluzet, également directeur du Festival de Pâques à Aix-en-Provence. L’Hôtel Mercure les partenaires médias Côte Magazine et Gomet’.

Création du prix du Cercle des mécènes d’Art-o-Rama pour le design

Cette année le Cercle appuie sa démarche de mécénat en créant le prix du Cercle des mécènes d’Art-o-Rama pour le design, montrant la volonté des membres entreprises locales d’être parties prenantes de la création contemporaine. La sélection du jury, composé de représentants des mécènes et accompagné des équipes scientifiques du Musée des arts décoratifs s’effectuera sur la section Édition art et design d’Art-o-Rama. L’acquisition d’un montant de 5000 euros intégrera les collections du musée situé au Château Borély. Un autre projet 2023 vise à collaborer avec la société Tezos, fondation d’entreprise spécialisée dans la blockchain et les NFT qui a axé en partie son développement sur l’art contemporain pour envisager une plateforme NFT et l’organisation de conférences au sein d’Art-o-Rama. Rendez-vous pour le 31 août pour le preview d’art-o-Rama 2023. On hâte !

Lien utile :



