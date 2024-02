Ce dimanche 25 février, à quelques dizaines de mètres du marché hebdomadaire du Vieux-Port, promeneurs, touristes, artisans et acrobates se côtoient sur la Canebière lors de la dixième édition d’Au bout la mer, le cirque ! organisée par la mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille.

Sous une pluie fine, un spectacle de danseurs-voltigeurs (Envol, composé de 18 artistes) se déroule. Rubans et cordelettes permettent de tournoyer autour d’une structure de plusieurs mètres de haut sous le regard du public.

« Je suis savonnière et céramiste. Le plus souvent, je vends mes produits sur les marchés marseillais. Je viens ici trois fois par an pour cet évènement où il y a toujours des spectacles, de la musique, de l’animation. C’est en plein milieu de Marseille et c’est totalement gratuit ! » s’exclame Charlotte Roussel aux abords de son stand de savons et autres confections artisanales.

Animation de foot freestyle (crédit photo : Bojkovski Antonin

Sur la mythique avenue, disquaires, fleuristes, ateliers de jeux en bois, trampolines géants et atelier parkour (sport dont l’objectif est de franchir toutes sortes d’obstacles) sont présents. En plus du carrousel habituel, sur la place du général de Gaulle, une animation de foot freestyle attire les enfants de la balle.

« C’est un événement récurrent avec la Ville, ça nous permet d’offrir un événement gratuit et participatif avec d’autres professionnels pour les Marseillais » lance Simon Carrara, directeur délégué d’Archaos (pôle national des arts du cirque et partenaire de l’évènement).

School Bus, food-truck américano-provençal (crédit photo : Bojkovski Antonin)

« C’est ma quatrième édition, on vient pour la convivialité mais aussi pour faire connaître notre véhicule atypique. Anthony le chef, a fait sa formation en gastronomie. Chez nous il n’y a que des produits locaux, tout est de bonne qualité, des mc & cheese aux frites maisons en passant par nos hot-dog new-yorkais. On propose aussi du vin de Provence. Habituellement on a un emplacement fixe sur Aix-en-Provence mais pour l’occasion on s’est déplacé » explique Bastien Leandri, propriétaire du School Bus, un food-truck américain.

