Depuis le début de l’année 2024 les équipes des cabinets Ficorec et Imex, Institut méditerranéen d’expertise comptable, apprennent à travailler ensemble dans une même entreprise. Tous les bureaux Imex vont passer sous l’enseigne Ficorec à court terme avec une optimisation de l’ancrage territorial sur les sites existants : Aix, Marseille, Marseille Est et La Ciotat. Margot Berge-Hours, Farouk Boulbahri, Valérie Lepée et Arnaud Bonin seront experts comptables associés. Ficorec nouvelle formule comptera 10 associés : sept pour Crowe Ficorec avec trois associés Imex. Les managers se connaissent bien et même très bien : Jean-Claude Capuono fondateur du cabinet Ficorec, fut trésorier de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes Aix – Bastia, et Farouk Boulbahri en fut président en 2016.

« Nous voulons devenir explique Mathieu Capuono à Gomet’, l’indépendant le plus important du territoire avec comme cœur de métier l’expertise comptable et le commissariat aux comptes, l’audit et la fiscalité. Farouk Boulbahri, (53 ans) est en quête de transmission, nous allons rapprocher nos collaborateurs et maintenir l’ensemble des équipes.

Fort de son expérience internationale, il a travaillé aux États-Unis, Mathieu Capuono, développe une approche ciblée des sociétés étrangères et veille dans son recrutement à proposer des interlocuteurs polyglottes, en espagnol, en italien et naturellement en anglais. L’année 2024 permettra de “faire grandir nos collaborateurs énonce le communiqué officiel, et de proposer plus de proximité à nos clients.»

Crowe Ficorec – Imex : 120 collaborateurs et 5000 clients

Cela permet souligne Ficorec, « une accélération de la montée en compétences. Nous allons avoir plus de spécialisations au sein des équipes afin de mieux répondre à une diversification des typologies d’entreprises et des besoins clients. Les compétences seront mutualisées et des programmes de formation seront développés. L’exercice de la comptabilité est l’épicentre, et le challenge est d’être un outil pour accompagner au mieux nos collaborateurs et nos clients.»

Le nouveau Ficorec emploie 120 collaborateurs, 90 « historiques », et 30 d’Imex, il compte près de 5 000 clients sur le territoire.

Jean-Claude Capuono et Mathieu Capuono © Apothéloz

« Nous voulons, explique Matthieu Capuono, prendre le meilleur de ce qu’il y a dans nos équipes, il faut forger une culture commune. Nous travaillons aussi à la diversité des âges puisque les fondateurs restent au board, mais que nous associons aussi de jeunes experts-comptables.»

Le digital et la RSE sont les deux défis que veut relever Ficorec. Le cabinet reste au sein du réseau Crowe qui lui apporte des clients internationaux et lui permet d’accompagner des PME de la région à l’international.

En 2025, l’ensemble des équipes phocéennes déménagera dans de nouveaux bureaux, avenue de Saint-Menet, au dernier étage, dans un immeuble qui n’est pas encore sorti de terre.

