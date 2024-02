Le conseil de développement de la Métropole Aix-Marseille Provence, a réuni lundi 5 février, élus métropolitains et membres de la société civile à la Villa Cosquer Méditerranée. L’occasion pour la Métropole de remettre ses trophées « Actions inspirantes pour le climat » à cinq collectifs citoyens. La soirée s’est déroulée en présence de Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Daniel Sperling, président du Conseil de développement Aix-Marseille-Provence, et Rob Hopkins, l’animateur du mouvement international « Villes en transition. »

Parmi les cinq lauréats des trophées « Actions inspirantes pour le climat », on retrouve donc le RepairCafé du pays salonais, qui propose la réparation et la formation à la réparation d’objets du quotidien ; la coopérative « Sur le toit des Alpilles » à Mallemort qui permet l’installation de centrales photovoltaïques au travers d’un financement citoyen ; l’association La Carte des producteurs qui recense des agriculteurs locaux faisant de la vente directe ; le collectif composé d’enfants et d’habitants « Gignac la Verte », à Gignac-la-Nerthe, qui organise des opérations de ramassage des déchets, de plantations d’arbres et de signalements de dépôts sauvages dans la nature ; et enfin, l’association marseillaise 1 déchet par jour qui sensibilise au ramassage et au tri des déchets.

La Métropole veut mobiliser les citoyens en faveur du climat

Le conseil de développement de la Métropole réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du territoire dans l’objectif d’apporter aux élus un éclairage sur les politiques métropolitaines d’aménagement, de mobilité, de développement économique et durable, entre autres. Afin de mobiliser davantage les citoyens sur les questions climatiques, la Métropole Aix-Marseille Provence a fait évoluer sa gouvernance en 2022 en intégrant à son conseil de développement soixante citoyens sélectionnés au travers d’un appel à candidature. Le nombre de membres est donc passé de 180 à 240.

Lors de sa réunion du 5 février, le conseil a émis une dizaine de propositions et des recommandations, notamment celle de « faire des transitions la boussole des politiques métropolitaines » et démultiplier les actions citoyennes et inspirantes pour le climat. Le conseil fixe en outre l’échéance de 2050 pour « imaginer et réussir ensemble la métropole décarbonée. » Parmi les leviers cités pour y parvenir, le conseil de développement suggère entre autre de s’inspirer de la théorie des nudges (“coup de pouce” en anglais), pour changer de comportement, à moindre coût, simplement par des moyens simple d’incitation. Il évoque également la tenue d’un forum métropolitain d’initiatives citoyennes pour le climat et la pérennisation de l’appel aux initiatives citoyennes en faveur du climat avec un budget significatif dédié.

