Gomet’, avec ses partenaires le fonds régional Région Sud Invest et le cabinet Crowe Ficorec, publie tous les semestres le baromètre régional des levées de fonds. Ce travail, inédit, réalisé depuis quatre ans permet une analyse fine de l’évolution de l’activité du capital développement dans la région, à la fois du côté des entreprises en recherche de fonds que du côté des investisseurs qui prennent part aux différents tours de table.

Nous révélerons notre baromètre des levées de fonds régional de l’année 2023 le vendredi 16 février à 8h30 à La Coque (Place Basse, Pl. Henri Verneuil, Marseille 2e), à l’occasion d’un débat ouvert aux acteurs du financement. Un accueil café et thé est prévu à partir de 8h.

Accueil par Jean-François Eyraud, directeur et rédacteur en chef de Gomet’

Présentation des résultats par Christian Apothéloz, journaliste Gomet’

Le paysage de la Côte d’Azur par Jean-Pierre Largillet, journaliste et fondateur de WebTimeMedias

Expertises par Mathieu Capuono Associé Expert-Comptable et Commissaires aux Comptes chez Crowe Ficorec et Pierre Joubert, directeur général de Région Sud Investissement

Témoignage : Corine Dubruel, CEO-Board Chairman HSL (ex-Hysilabs)

Le juridique dans la levée de fonds : Alexandra Behar, avocate associée Akheos

Le fonds à impact du Groupe Rive Neuve : John Guinet, directeur général

