L’inauguration de Babel Music XP 2024 se déroule ce jeudi 28 mars de 12h30 à 13h30 au Grand Plateau de la Friche Belle de Mai à Marseille. La séquence inaugurale débutera avec une visite du salon professionnel à la Cartonnerie, suivi de l’inauguration officielle en présence de l’équipe de Babel Music XP et de l’ensemble des partenaires. L’événement célèbre la richesse et la diversité des musiques du monde.

La remise des Prix de Babel Music XP 2024 suivra les prises de parole et mettra en lumière des talents et des initiatives musicales. Pour sa deuxième édition XP, le Babel Music (appelé Babel Med jusqu’en 2017) élargit ses collaborations avec encore plus d’acteurs internationaux. L’événement se positionne davantage sur la scène mondiale, avec notamment des partenariats avec une délégation africaine représentant une vingtaine de pays, de la Tanzanie au Sénégal en passant par le Burkina Faso, ainsi qu’une collaboration avec une délégation brésilienne.

Le Babel Music XP annonce également la création d’un réseau méditerranéen des marchés de musique, dans le but affirmé d’être à l’avant-garde des échanges internationaux autour de la musique.

