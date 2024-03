Share on Facebook

L’Etat se penche sur les équipements de santé des habitants du golfe de Fos. Jeudi 14 mars dernier, le sous-préfet d’Istres Régis Passerieux a organisé une table-ronde , relayée dans un communiqué de la préfecture, pour évoquer la question de l’offre de soins dans cette zone, alors que l’hôpital de Martigues connaît des difficultés à combler l’ensemble des besoins. Cette préoccupation pour l’offre de santé s’inscrit dans la perspective de l’augmentation des besoins sanitaires induits par les futures installations industrielles (Carbon, H2V, Gravithy etc.).

Parmi les participants à cette table-ronde, l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’azur, le député (PCF) Pierre Dharéville, les élus des communes de Martigues, Fos-sur-Mer, Istres, Port-de-Bouc, Saint-Mitre-les Remparts, Port-Saint-Louis-du-Rhône, la direction de l’hôpital de Martigues, la médecine libérale représentée par la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du pays de Martigues, les unions locales syndicales : CGT, CFDT et FO ainsi que le groupement maritime et industriel de Fos (GMIF).

Les syndicats demandent la consolidation des effectifs de santé

Les syndicats ont exprimé leurs inquiétudes et réclament la consolidation des effectifs de santé. Mais aussi la rénovation du centre hospitalier de Martigues. Dans le cadre du Ségur de la santé, 28 millions d’euros ont été mobilisés sur une première phase de travaux de modernisation et de rénovation. Un centre de santé a en outre ouvert ses portes le 18 mars dernier à Martigues, de même que deux ehpad doivent être rénovés à Istres pour renforcer l’offre de santé gériatrique.

De son côté, l’ARS a demandé au Groupement hospitalier territorial, qui réunit les différents établissements de santé, un rapport d’étude sur le sujet prenant en compte la nouvelle dynamique de croissance sur le territoire, notamment la croissance industrielle. Le sous-préfet a d’ores et déjà annoncé la tenue d’une nouvelle réunion « pour préciser les besoins sanitaires découlant des développements industriels futurs, en lien avec les démarches conduites au travers du Laboratoire territorial Fos/Berre. » Ce « lab territorial » lancé en avril 2023 réunit citoyens, élus, universitaires et représentants du monde industriels pour réfléchir à l’avenir du bassin Fos-Berre et Gardanne Meyreuil.

