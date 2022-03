Au lendemain d’une fin de carnaval mouvementée sur la place Jean Jaurès, le collectif des Riverains de La Plaine adresse une lettre ouverte aux élus et aux représentants de la puissance publique pour dénoncer l’inaction et le manque d’anticipation de ces derniers.

Agressions, incendies et bombes artisanales

Sur un ton des plus ironiques, les habitants disent « Merci » au maire de Marseille et à la préfète de Police « pour les agressions, les bagarres, les blessures et le sang versé (…) pour ce grand feu de joie, et autres feux de poubelle, qui ont illuminé la Plaine, remplaçant les lampadaires brûlés pour l’occasion et rendus hors-service (…) pour cette douce musique des bombes agricoles et autres feux d’artifices qui a bercé nos enfants jusqu’à les endormir… »



Le collectif conclut en invitant Benoît Payan à venir sur la place constater les dégâts et rencontrer les habitants : « Nous vous conterons par la même occasion cette belle soirée et celles passées toute l’année ».

