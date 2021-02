L’Etat a publié le 13 janvier dernier sa stratégie nationale pour la biodiversité pour les dix ans à venir. Parmi les mesures phares de ce plan, atteindre les 30% de la surface terrestre et marine du pays en zones protégées contre seulement 23% aujourd’hui. En visite à Marseille, la secrétaire d’Etat à la biodiversité, Bérangère Abba, a dévoilé une partie de la déclinaison de ce plan au niveau régional.

1,7 million d’euros pour le Parc des Calanques

Passage incontournable pour les amoureux de la nature, Bérangère Abba s’est tout d’abord rendue jeudi 11 février dans les Calanques pour annoncer une première bonne nouvelle : un financement de 1,7 million d’euros pour la parc national dans le cadre du plan de relance. Interrogée par Gomet’, la secrétaire d’Etat explique que cette enveloppe va notamment servir à « lutter contre la surpopulation et améliorer la gestion des flux ».

Durant l’été 2020, le Parc national des Calanques a atteint un record de fréquentation avec plus de trois millions de visiteurs. Plusieurs travaux devraient donc être engagés avec notamment des « aménagements de site, de parcours et de « dégoudronnage « des accès », précise-t-elle.

Le lendemain, Bérangère Abba a lancé, en préfecture, les premières concertations régionales autour de sa stratégie pour la biodiversité, avec les services de l’Etat, et les collectivités. « Beaucoup d’autres moyens sont à venir », affirme-t-elle sans préciser pour l’instant les projets bénéficiaires.

Etang de Berre : « Je me rendrai sur place tout spécialement »

Interrogée sur un possible soutien à l’aménagement de l’Etang de Berre, la secrétaire d’Etat a pour l’instant botté en touche : « C’est un sujet que nous aborderons plus tard et pour lequel je me rendrai sur place tout spécialement ».

