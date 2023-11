Share on Facebook

La Région Sud et son agence d’attractivité Rising Sud ont révélé, mardi 28 novembre, les noms des 16 entreprises qui s’envoleront en janvier 2024 vers Las Vegas pour présenter leurs dernières innovations à l’occasion du Consumer electronics show (CES).

La liste des 16 start-up en partance pour Las Vegas et leur département :



– Cross the ages (13)

– Pess Energy (13)

– Indienov (13)

– Tamba Labs (13)

– Inersio (13)

– Biomitech (13)

– Inveo (13)

– Nivotech (13)

– Zorth (13)

– Pulse Audition (06)

– Akidaia (06)

– Qiti (06)

– Tidyup Technologies (06)

– Wilout (06)

– Helio water (83)

– Advanced Tracking (83)

Il s’agit du même quota que l’an passé. Lors d’une conférence de presse organisée mardi 28 novembre à l’hôtel de Région, Bernard Kleynhoff, président de Rising Sud, détaille le processus de sélection : « Nous avons sélectionné les entreprises au travers d’un appel à manifestation d’intérêt, à l’échelle régionale ». Une fois sélectionnées, les 16 entreprises retenues – sur 35 candidatures – doivent passer le filtre de la Consumer technology association (CTA). L’élu l’affirme cependant : « La quantité d’entreprises n’est pas un critère de réussite. » Autre facteur qui peut dissuader les entreprises de postuler, filtrant ainsi les candidatures à la base : le coût du déplacement, qui reste à la charge des entrepreneurs, malgré une aide globale de 250 000 euros apportée par la Région, Rising Sud et les métropoles concernées.

Un CES Innovation award en cybersécurité pour Akidaia

Si les entreprises des Bouches-du-Rhône sont sur-représentées en nombre par rapport au reste du territoire, c’est une entreprise des Alpes-Maritimes qui tire son épingle du jeu : Akidaia, qui s’est vu décerné un CES Innovation award dans la catégorie “Cybersecurity and personnal privacy” (Cybersécurité et confidentialité personnelle). Elle a en effet mis au point une solution de contrôle d’accès “offline”, qui ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner, que ce soit contre des cyberattaques ou pour sécuriser un lieu temporaire ( zone de chantier, sites industriels, locaux techniques, etc.).

Au delà de la perspective d’obtenir un prix, le CES constitue une formidable opportunité en terme de visibilité pour les entreprises. La véritable récompense, pour Bernard Kleynhoff ? « La perspective de revenir avec de nouveaux projets et une liste de contacts bien fournie » assure-t-il.

