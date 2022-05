Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Led Media Com souhaite réinventer le street marketing... Fondée en 2020 par Henri Cohen (ancien directeur de la régie du groupe La Provence) et son équipe d’associés, la start-up marseillaise propose des campagnes publicitaires innovantes aux niveaux local, régional, national et international. Après avoir développé plusieurs solutions d’affichage dynamique et interactif telles que le camion…