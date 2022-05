Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Magali Deschamps-Cottin, maître de conférences au laboratoire population environnement développement (LPED), et responsable du parc urbain des papillons (PUP), situé dans le 14e arrondissement de Marseille. « On voulait proposer aux papillons un espace de vie citadin », explique la scientifique. Le site expérimental existe depuis dix ans, et un projet similaire pourrait bien voir le jour à Aix-en-Provence. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

crédit : BFM Marseille Provence

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle de la charte des manifestations éco-responsables votée jeudi 5 mai à l’occasion du dernier conseil en date de la Métropole Aix-Marseille Provence. Le texte vise à inciter les organisateurs de festival, concert, foire… à réduire au maximum leur impact environnemental. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : un short de bain éco-responsable, conçu à partir de déchets marins recyclés. Il est mis en vente par la société marseillaise Calanque Swimwear et vise notamment à réduire la surconsommation de textile.

