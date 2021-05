Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Au total, 58 candidats et leurs remplaçants se présentent dans les 29 cantons que compte le département des Bouches-du-Rhône. Pour ce scrutin, organisé tous les six ans, les candidats par canton se présentent par binôme paritaire, un homme et une femme. Au premier tour, les candidats, pour être élus, doivent recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

Document source : la carte des candidats par canton dans les Bouches-du-Rhône

