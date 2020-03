Share on Facebook

Share on Twitter



Alors que le nombre de morts en France augmente de plus en plus vite avec 1331 décès (+231 en 24h) au mercredi 25 mars, le Conseil scientifique a estimé mardi que le confinement doit être prolongé pour au moins six semaines. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye a indiqué que le gouvernement annoncera sa décision sur une éventuelle prolongation du confinement dans les prochains jours.

« Nous considérons que le confinement devra durer le temps qui sera nécessaire. Nous annoncerons dans les prochains jours la manière dont nous entendons mettre en oeuvre les recommandations du Conseil scientifique » Sibeth Ndiaye

25 ordonnances (économiques, sociales, judiciaires) ont été adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, aujourd’hui en Conseil des ministres.

« C’est l’urgence sanitaire qui anime tous les esprits aujourd’hui, mais c’est aussi, et ce sera de plus en plus, un choc économique, un choc social : nous ne sommes qu’au début de la crise » a indiqué le Premier ministre, Edouard Philippe.

Nous avons adopté 25 ordonnances – un nombre historique – pour protéger nos concitoyens et limiter les graves dommages économiques et sociaux que provoque inévitablement le confinement. #COVID19 pic.twitter.com/v2mL3BrlZn — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 25, 2020

Rappelons-le, depuis ce matin une nouvelle version de l’attestation de déplacement dérogatoire est nécessaire.

Depuis ce matin, l’#attestation de #déplacement #dérogatoire évolue.



Pour la télécharger rendez vous :

👉🏻sur notre site : https://t.co/3O705maOam

ou

👉🏻sur le site du gouvernement : https://t.co/wMRUkUBWl6 pic.twitter.com/PMeZZBnCUf — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) March 25, 2020

Santé

Le président Emmanuel Macron s’est rendu dans l’après-midi à l’hôpital de campagne de l’armée à Mulhouse (qui a accueilli un premier malade mardi), pour témoigner sa solidarité envers la région Grand Est fortement touchée par le virus covid-19.

Pour soulager les hôpitaux du Grand Est, sept patients en provenance de Mulhouse ayant besoin de soins intensifs ont été accueillis au Luxembourg.

À Marseille, dix à 20 cas avérés de contamination au coronavirus ont été recensés chez les marins-pompiers.

Un pont aérien va être mis en place entre la France et la Chine afin de faire venir les millions de masques de protection commandés pour faire face à l’épidémie de coronavirus

Economie

500 étudiants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se trouvent encore dans l’impossibilité de revenir sur le territoire national. La Région Sud a décidé de lancer un fonds d’urgence de 500 euros pour aider chaque famille concernée à financer le retour de l’étudiant coincé à l’étranger.

✈️Près de 500 étudiants de la région sont bloqués, seuls, à l'étranger : il faut agir !

👉Une aide de 500€ chacun leur sera versée rapidement pour financer leurs billets de retour en France. Ce plan régional de rapatriement devrait permettre le grand soulagement des familles. pic.twitter.com/U8O30tAKnk — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) March 25, 2020

Dans une lettre adressée au président du Conseil européen Charles Michel, les dirigeants de neuf pays européens, dont le Français Emmanuel Macron ont appelé à la création de « corona bonds », afin de disposer de fonds importants face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus.

« Nous devons travailler à un instrument de dette commun émis par une institution européenne pour lever des fonds sur le marché au profit de tous les États membres » indique les dirigeants selon un document obtenu par l’AFP

Parmi la série de mesures liées à la crise sanitaire du coronavirus, Édouard Philippe a également annoncé que la trêve hivernale pour les expulsions sera prolongée jusqu’au 31 mai 2020.

Justice

Nicole Belloubet, la garde des Sceaux a présenté aujourd’hui plusieurs mesures d’exceptions en conseil des ministres. Certaines devraient permettre de libérer entre 5 000 et 6 000 détenus pour désengorger les prisons. « Ces mesures permettent d’apprécier avec davantage de mansuétude qu’à l’accoutumée les demandes de réduction de peine ou les libérations conditionnelles » observe la garde des Sceaux dasn des propos rapportés par l’AFOP.