Un forum autour de légalisation du cannabis a lieu samedi 19 mars à Marseille, au Parc Chanot, à partir de 9 heures. À la veille de cet évènement, plusieurs élus et citoyens locaux signent une tribune (*) pour dénoncer les dangers de la prohibition. Afin de restaurer la paix dans les quartiers où prospèrent le trafiquants, d’impulser une vraie politique de prévention et de libérer des moyens pour la police et la justice, ils appellent donc à la légalisation de cette « drogue douce ».

La prohibition tue.

La politique de prohibition du cannabis est un échec total. Elle engendre des violences, des trafics et des morts. La répression est un désastre en termes de sécurité et de santé publique. À Marseille, ce sont des réseaux qui brassent des millions et affectent considérablement la vie des habitants des quartiers populaires qui subissent déjà de façon violente les contrecoups des politiques d’abandon, de délaissement, d’exclusion et de discriminations.



La prohibition affaiblit nos services publics.

Cette politique mobilise les services de l’État, engendre un coût prohibitif, et réduit directement les budgets alloués à nos services publics. La prohibition est un désastre sanitaire. La clandestinité des pratiques éloigne les consommateurs de la prévention, de la réduction des risques et des soins. On fume de plus en plus jeune en France sans qu’aucune politique de prévention ne soit mise en place.

La légalisation encadrée libérerait la police et la justice.

La stigmatisation précarise, elle exclut.

Citoyen·n·e·s de Marseille, nous réclamons une légalisation encadrée de la production, de la vente et de la consommation. Elle peut permettre de réduire la prégnance des réseaux mafieux, et la violence. Le produit fiscal pourrait être bénéfique à une politique de prévention. Et surtout la légalisation encadrée libérerait la police et la justice, qui pourraient se concentrer sur des missions prioritaires. Elle permettra la mise en place d’une politique de prévention en direction des plus jeunes. Il faut cesser de criminaliser nos enfants.

Cette légalisation est aussi une occasion de développer une filière agricole, source de création d’emplois. Nous devons mettre un terme à une politique qui est un échec. Nombre de nos voisins européens, et d’autres pays dans le monde, ont ouvert le débat, changé leur législation, et mis en place des légalisations encadrées.



Nous avons dans cet esprit décidé d’organiser le forum pour la légalisation du cannabis, à Marseille, le 19 mars, avec des acteurs associatifs, sanitaires, des collectifs, des responsables politiques. Il est temps de changer de politique.

Liste des signataires :



• Rania Aougaci, habitante Air Bel

• Themis Apostolidis, professeur à Aix-Marseille Université

• Soraya Arab Guendouz, militante associative

• Ida Bacar

• Vanessa Balzano, infirmière

• Sébastien Barles, adjoint au maire de Marseille

• Marc-Antoine Bartoli, coordinateur Act-up Paris

• Jean-Luc Bennahmias, militant Place Publique

• Mohames Bensaada, militant FI/QP

• Karima Berriche, sociologue militante QP

• Isabelle Bordet, psychologue, élue du 1er-7e arr.

• Céline Burgos, habitante cité Saint-Barthélémy

• Pierre-Alain Cardona, militant démocratie locale

• Théo Challande, adjoint au maire de Marseille

• Sergio Coronado, militant écologiste

• Bruno Deknukt, commerçant

• Sébastien Delogu, militant FI/QP

• Nouriati Djambae, adjointe au maire de Marseille

• Didouche, habitante Saint-Barthélémy

• Claire Duport, sociologue

• Emmanuel Ferrier, élu EELV

• Fanny Fontan, autrice réalisatrice

• Mylène Frappas, cadre santé publique, militante asso. habitante QN

• Éric Giraud, philosophe

• Jamila Haouache, citoyenne marseillaise

• Prune Helfter Noah, magistrate / Utopia

• Céline Huez, chargé de relations au ZEF

• Nicola Jacob, militant insoumis

• Babette Joshua, militante FI/QP

• Samy Joshua, militant FI/QP

• Karim Khelfaoui, médecin généraliste, militant FI

• Sébastien Mabille, avocat

• Yamina Mahyoub,, asso. Cadre de vie / habitante Saint-Barthélémy

• Hervé Menchon, adjoint au maire de Marseille

• Nathalie Moncel, ingénieur de recherche

• Nathalie Morand, EELV PACA

• Djamila Mostefa, habitante QN, asso. Art qu’en ciel

• Laurent Muchielli, sociologue

• Souad Ouertani, fonctionnaire

• Fadela Ouidef, habitante cité de la Benausse, asso. Art qu’en ciel

• Fabien Perez, adjoint au maire de Marseille

• Jean-Michel Peyroutet, hab. La Busserine / groupe de Veille

• Carl Pfaner, agriculteur urbain

• Xavier Pizarro, avocat

• Philippe Pujol, écrivain

• José Rose, citoyen retraité

• Michèle Rubirola, adjointe au maire de Marseille

• Marianne Ruelle, Marseille autrement

• Aïcha Sif, adjointe au maire de Marseille

• Jacques Soncin, journaliste

• Kévin Vacher, sociologue militant logement

• Yacine Tagawa, éducateur

• Anne-Marie Tagawa, groupe de Veille La Busserine

• Hanifa Taguelmint, militante quartiers populaires

• Eva Vocz, citoyenne marseillaise

• Katia Yacoubi, militante FI/QP

(*) Gomet’, attaché à la vitalité du débat local, publie régulièrement des tribunes de contributeurs extérieurs. Ces points de vue n’engagent pas la rédaction.