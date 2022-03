Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Valérie Decot. La fondatrice de Raedificare nous présente les activités de cette société spécialisée dans le réemploi de matériaux. « Cela concerne le démontage de bâtiments existants », précise sur le plateau cette architecte de formation. À Marseille, la société Raedificare travaille notamment avec le groupe Constructa ou encore Euroméditerranée. L’entretien est animé par Elisa Montagnat (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle du forum organisé vendredi 11 mars par le club solaire métropolitain d’Aix-Marseille. Plusieurs « consom’acteurs » marseillais sont intervenus au cours de cette matinée dédiée à l’électricité solaire et à son impact sur l’économie locale. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : un rouge à lèvres bio, vegan et recyclable développé à Marseille, dans le laboratoire de la société Le Rouge français.

[Direct] ☀️⚡ Ouverture ce matin du forum “électricité #solaire au service de l’économie #locale” organisé par le club solaire métropolitain Aix-Marseille à la poste Colbert (1er)#Marseille pic.twitter.com/yl1HItaODA — Gomet’ (@Gometmedia) March 11, 2022

