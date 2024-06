Une bonne nouvelle en ces temps troublés… Le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence a adopté ce jeudi 29 juin 2024 un rapport relatif à un bail à construction avec l’industriel Carbon permettant l’implantation du projet Carbon Lab sur un terrain de 13,9 hectares, situé sur la commune d’Istres, en contiguïté de la commune de Miramas.

33 millions d’investissements et 200 emplois créés

Il comprend plusieurs bâtiments à vocation industrielle, aujourd’hui désaffectés (friche de l’ancien site d’Areva en bordure du réseau de triage SNCF) qui seront réhabilités. Le projet, qui prévoit au moins 33 millions d’euros HT d’investissements par Carbon en plusieurs phases, « bénéficie du soutien de l’État à travers le programme France 2030. À terme, Carbon Lab créera 200 emplois sur le territoire métropolitain, en complément des 3000 de la giga-usine de Fos- sur-Mer » précise les deux partenaires.

A partir de 2027, ce site veut devenir un centre d’innovation et d’excellence en support des activités des autres sites de Carbon. L’entreprise a placé l’innovation technologique au cœur de son projet industriel en prévoyant d’y consacrer au moins 3% de son chiffre d’affaires annuel. Le site d’Istres accueillera, à cette fin, le centre de recherche, de développement et d’innovation de Carbon, autour des procédés de production et des produits photovoltaïques, tout comme une partie des activités de formation de la société. Il comprendra des plateaux techniques et des équipements de production opérationnels pour permettre ces activités annonce le groupe.

Carbon à Fos : un projet à 1,7 milliard d’euros

Le projet industriel de Carbon à Fos-sur-Mer vise à construire une giga-usine de 5 GWc de capacité annuelle intégrant le cœur de la chaîne de valeur industrielle du photovoltaïque (lingot, wafer, cellule, module) pour produire des panneaux solaires Made in France. Ce projet représente un investissement d’1,7 milliard d’euros, non encore financés, et va permettre de créer 3000 emplois industriels directs ainsi que 9000 emplois indirects selon Carbon. Cette giga-usine sera implantée sur la zone industrialo-portuaire sur le périmètre Caban-Tonkin sur un site de 45 hectares. Carbon est soutenu par France 2030, la Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur, la Métropole Aix- Marseille-Provence et le Grand port maritime de Marseille. Carbon a annoncé en mai dernier lors du sommet Choose France le lancement d’un projet baptisé Carbon one, une première étape industrielle qui consiste en l’implantation en France (site qui devrait être dévoilé cet été) et le lancement dès 2025 d’une unité de production de modules photovoltaïques en amont de l’ouverture de sa giga-usine prévue à l’horizon fin 2026 à Fos-sur-Mer.

« Un centre de documentation et de formation à dimension internationale »

Dans un second temps, « le site accueillera un campus du solaire, véritable lieu-totem et emblématique, forum de rencontre et d’échange, et centre névralgique pour l’ensemble de la filière solaire et au-delà, ainsi qu’un centre de documentation et de formation à dimension internationale, ouvert sur le monde éducatif et économique. »

Carbon (Fos) recrute Laurent Vergely (ex-Airbus) en tant que directeur des opérations industrielles

L’investissement est salué par les élus, à commencer par la présidente de la Métropole, Martine Vassal, qui voit dans ce projet l’illustration de la capacité de la Métropole « à répondre de manière concrète et efficace aux besoins des entreprises. » Satisfaction aussi pour les maires communes concernés, François Bernardini maire d’Istres et Frédéric Vigouroux qui souligne la proximité du site avec le « Triage, véritable outil industriel de fret ferroviaire, de la gare voyageurs et du centre-ville.»

