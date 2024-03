Le traditionnel carnaval indépendant de la Plaine, Noailles et des Réformés se tiendra ce dimanche 17 mars pour sa 24e édition. Alors que les Caramantrans et déguisements farfelus s’apprêtent à défiler dans les rues de Marseille, la préfecture veut anticiper les débordements lors de cet événement non déclaré : elle annonce dans un communiqué une série d’interdictions prises par le nouveau préfet de police, Pierre-Edouard Colliex. La préfecture explique ces restrictions par les « graves troubles à l’ordre public » suscités par cet événement par le passé.

La manifestation, qui démarre à 14h, sera ainsi interdite en soirée à partir de 18h30. Est évidemment prohibé le port d’armes toutes catégories confondues, de munitions et de tout objet pouvant constituer une arme par destination. Sont également interdits le port et transports d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques et de tout matériel pouvant être utilisé comme tel. La préfecture interdit aussi la vente de boissons dans des contenants en verre et de boissons alcoolisées à emporter aux abords de la place Jean Jaurès, centre névralgique du festival.

Dans le but de faciliter le travail des forces de l’ordre, le préfet de police les autorise à faire l’usage de drones pour capter et transmettre des images. Le non respect des interdictions entraînerait des amendes de quatrième classe (135€ d’amende). Afin de limiter au maximum les risques, la préfecture a convenu avec les collectivités territoriales de retirer de la chaussée tout matériel pouvant servir de combustible ou instrument de violences urbaines.

Carnaval de la Plaine : des festivités dès le samedi 16 mars

Ces mesures suffiront-elles à dissuader les fauteurs de troubles ? D’autant que la fête démarrera dès le samedi 16 mars, où le rendez-vous est donné pour un « grand bal » l’après-midi et le soir. Au programme : concerts, bar, nourriture ou encore « basket poubelle » et « jeu de piste contre la gentrification »… « Contre la guerre faite au peuple palestinien, contre ces foutus JO, contre la gentrification, Carnaval espère brûler tous les maux dans un gigantesque feu » peut-on lire sur le site Marseille infos autonomes, qui relaie l’événement. Le ton est donné…

Les Riverains de la Plaine demandent aux organisateurs de « prendre leurs responsabilités »

Comme chaque année, ces manifestations suscitent l’inquiétude de certains habitants du quartier. Dans un communiqué, le collectif des « Riverains de la Plaine » déplore que ce carnaval autrefois « fête de quartier », bien que non déclarée, se soit mué en « un événement politisé sur deux jours, qui dépasse largement les frontières de Marseille et de la France. »

« L’auto-gestion de cet événement n’est plus possible. Les nuisances très importantes constituent un trouble à l’ordre public et des problèmes de sécurité : musique amplifiée pendant deux jours, bagarres, cris, disputes, vols, vandalisme d’immeuble […] Nous devons ensuite attendre des mois pour les réparations, quand elles sont faites. Sans compter les milliers d’euros d’argent public que cela représente » écrivent ainsi les riverains. Ils demandent ainsi aux organisateurs de « prendre leurs responsabilités » et aux autorités de « prendre des mesures efficaces de préparation, prévention, encadrement et réparation. »

En savoir plus :



> La Plaine : la sidération des habitants après les incidents de la soirée post-carnaval

> La mairie de Marseille sous pression après l’onde de choc du carnaval de La Plaine