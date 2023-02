Share on Facebook

Cette signature vient officialiser une collaboration qui existait déjà. Mercredi 1er février, le président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Aix-Marseille Provence (CCIAMP) Jean-Luc Chauvin et le président de Capenergies, Jacques Vayron, ont signé un accord visant à mieux accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. D’autant que ces dernières sont lourdement frappées par la hausse des prix de l’énergie engendrée notamment par la guerre en Ukraine. La CCI sera en charge de diffuser les bonnes pratiques à mettre en place au sein de son réseau composé de 134 000 entreprises, et de relayer les solutions de Capenergies, un pôle d’activité qui fédère les acteurs de l’énergie décarbonée.

Faciliter l’accès aux financements et aux solutions existantes

Pour le président de la CCI, il ne faut pas voir dans cette crise une fatalité : « Chaque crise est une opportunité d’accélérer », estime-t-il. Concrètement, au travers de ce partenariat, l’objectif est de rendre plus visibles les solutions à disposition des entreprises pour limiter leurs dépenses énergétiques, mais aussi les aider à monter des dossiers de financements nationaux et européens. Les deux partenaires organiseront également des formations, ateliers et forum communs pour sensibiliser à la question. Capenergies dispose, par ailleurs, d’un comité de labellisation des projets favorisant la décarbonation.

« A court terme, la solution, c’est le changement des comportements »

Jean-Luc Chauvin insiste sur la complémentarité entre croissance et transition énergétique, coupant court aux arguments des défenseurs de la décroissance. En effet, le partenariat entre la CCI et Capenergies axe sur l’innovation. Les solutions imaginées par les start-up locales avec le laboratoire d’intelligence artificielle (IA) de la CCIAMP, le « Riality lab », sont notamment mises en avant.

Néanmoins, avant de se tourner vers l’IA, d’autres solutions à court terme existent. « Le premier réflexe, c’est le changement de comportement. Ce sont une série de petits gestes qui, mis bout à bout, permettent de faire des économies », explique Jacques Vayron.

« Aujourd’hui, la transition énergétique ne doit plus être une option, elle doit être obligatoire. » Jean-Luc Chauvin, président de la CCI AMP

De son côté, le président de la CCI préconise la réutilisation des énergies, via des installations de thalassothermie par exemple. « Aujourd’hui, la transition énergétique ne doit plus être une option, elle doit être obligatoire, et il faut offrir des bonus à ceux qui s’y mettent. Nous nous engageons à être un démonstrateur de bonnes pratiques », conclut Jean-Luc Chauvin.

