Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Tous les férus de sports d’hiver connaissent « Cébé », une marque de lunettes et de casques emblématiques des pistes de ski. La marque vient d'être rachetée au groupe Bollé Brands, au mois d'octobre 2022, par le groupe salonnais Upperside Capital Partners via sa filiale Racer, équipementier de vêtements de protection pour les sports extrêmes et les…