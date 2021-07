Share on Facebook

Le P-dg et fondateur de l’entreprise salonaise Biotech Dental, Philippe Veran, a reçu vendredi 9 juillet les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. La récompense lui a été remise par Jean-Pierre Veran, son père, lui-même Chevalier de la Légion d’Honneur, et en présence de l’ancien ministre de l’économie Arnaud Montebourg, également administrateur de l’entreprise spécialisée dans le matériel médical pour les chirurgiens-dentistes. « Je suis fier que cette récompense vienne honorer, à travers moi, le groupe que nous sommes. Je suis fier que nos efforts rayonnent à l’international depuis notre belle ville de Salon-de-Provence et que nous soyons devenus des acteurs majeurs de notre filière », commente le patron.

Plus de trente ans dans les technologies dentaires

Philippe Veran et Bruno Thévenet lors de la présentation de la nouvelle usine de Salon en juin 2021 (Crédit JYD/Gomet’).

Philippe Veran a fondé Biotech Dental en 1987 à Salon-de-Provence aux côtés de associé Bruno Thévenet et du docteur Francis Poulmaire. Au départ, l’entreprise s’est lancée dans le secteur de l’implantologie dentaire avec la volonté de développer de nouvelles technologies. Rapidement, elle se positionne en précurseur de la modélisation 3D avec la réalisation de nouveaux logiciels puis de l’impression 3D avec dorénavant des ambitions sur le marché des aligneurs invisibles. Aujourd’hui, Biotech Dental emploie environ 700 personnes réparties dans neuf pays différents. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros en 2020 et réalise une croissance de 21% par an en moyenne.

Un serial entrepreneur à succès

Dix ans après la création de Biotech Dental, Philippe Veran a créé Upperside, une holding qui va lui permettre d’investir dans d’autres sociétés (*). Elle sera notamment à l’origine d’Elitech, devenue aujourd’hui numéro trois français des réactifs pour laboratoires d’analyses revendu en 2010 à un fonds Ergon capital partners. En 2012, il a également vendu sa branche orthopédique à l’américain Wright. Enfin, Upperside est également impliqué dans plusieurs sociétés liées au monde du sport avec des terrains de foot en salle ou encore Racer, une entreprise également installée à Salon-de-Provence, spécialisée dans les protection pour motards. Entrepreneur impliqué dans la vie économique local, Philippe Veran est également conseiller municipal de Salon-de-Provence et suppléant du député La République en Marche Jean-Marc Zulesi.

(*) Philippe Veran à travers Upperside est l’un des actionnaires minoritaires de Gomet’ Media, la société éditrice de Gomet’.