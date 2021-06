L’opération « La voie est libre » revient ce dimanche 13 juin, avec un programme et un tracé quasi-similaires à la première édition, organisée le 23 mai dernier. Le parcours sur la Corniche a cependant été légèrement adapté : la zone piétonnisée partira de la rue des Catalans pour s’arrêter un peu avant l’hôtel Nhow (tracé à retrouver ci-dessous). Le parcours sur L’Estaque, lui, reste inchangé, et ce sont au total quatre kilomètres qui seront libérés des voitures sur ces deux parcours, comme lors de la première édition. Piétons, cyclistes, rollers, trottinettes … Tous pourront profiter d’un littoral sans bruit et sans pollution le temps d’une journée.

Cette deuxième édition promet également plus de food-trucks (8 au total) et d’animations. Au niveau de la porte d’Orient (juste avant le Vallon des Auffes), des animations de glisse, rollers et trottinettes seront proposés de 10h à 19h, ainsi que des démonstrations de champions nationaux et des randonnées rollers (de 10h à 18h). Enfin, toujours à la Porte de l’Orient, un atelier de prévention routière se tiendra. Comme pour la première édition, les bars et restaurants auront la possibilité d’étendre gratuitement leur terrasse sur la voie publique. Idem à L’Estaque, où des animations sportives et artistiques gratuites seront également proposées.

Un numéro vert pour les riverains

Afin d’améliorer la communication sur l’événement, un numéro vert sera mis en service pour les riverains des 7e et 16e arrondissements, concernés par les parcours. Ils pourront ainsi se renseigner au 0800 710 885.

En effet, lors de la première édition, la maire du 1/7 Sophie Camard expliquait au micro de Gomet’ « avoir reçu de nombreux messages de riverains inquiets ». L’instauration de ce numéro vert a donc pour but d’améliorer la circulation de l’information autour de l’événement.

Une réduction sur les trottinettes électriques BlaBlaride à l’occasion du 13 juin

Blablaride, l’offre de mobilité née du partenariat entre Blablacar et l’entreprise suédoise qui commercialise les trottinettes Voi, manifeste son soutien à cette seconde édition de La voie est libre avec un réduction sur le prix de ses trottinettes électriques : le pass journée sera à 4,99€ au lieu de 9,99€ en temps normal.

Voi fait partie des trois opérateurs, avec Bird et Circ, à avoir été autorisés à poursuivre l’exploitation des trottinettes électriques à la suite d’une décision de la mairie prise en décembre 2019 en raison d’une trop grande prolifération de ces trottinettes.

Pour cette deuxième édition, les mille vélos électriques Lime promis par le maire Marseille Benoît Payan seront bien déployés sur les deux parcours. Une première partie de la flotte, composée de 100 vélos, a déjà été expérimentée le 23 mai dernier lors de la première édition de La voie est libre.

Avec cette deuxième édition, qui en appelle d’autres, la mairie souhaite accélérer la pratique des mobilités douces. Pour les prochaines éditions, la Ville souhaite travailler sur les noyaux villageois, « à partir de la rentrée » explique l’adjointe à la politique de la Ville et aux mobilités Audrey Gatian, interrogée par Gomet’.