« La ville c’est le port, où tout s’agite et crie » développait le poète varois Jean Aicard dans son poème Marseille… Dans une interprétation contemporaine, la ville concentre aussi de nombreuses expositions à retrouver… au Musée Cantini par exemple, à l’Orange Vélodrome ou encore des projections dans le cadre du Frac. Entre deux expositions, vous pourrez faire des emplettes de seconde-main ou issues de créations provençales. Les bonnes idées de sorties week-end répertoriées par Gomet’ les 12 et 13 juin à Marseille et ses alentours.

Marseille 6e : Musée Cantini

Exposition Ici – là de Gérard Traquandi. Crédit : CC / Gomet’

Peintures, aquarelles, dessins, céramiques, photographies grand format… L’exposition Ici – là de l’artiste Gérard Traquandi présente une centaine d’oeuvres réalisées ces 10 dernières années au Musée Cantini, dans le centre-ville de Marseille. L’artiste s’inspire des « petites sensations », selon le site du musée, que la nature lui procure, tout en animant ces sensations de jeux de lumières.

Pour apprécier « tant de beauté avec si peu de moyens », selon les mots de Gérard Traquandi, cela se passe du 11 juin au 26 septembre 2021.

Plus d’informations



Musée Cantini

19 Rue Grignan

13006 Marseille

Marseille 2e : Nocturne Frac et week-end d’ouverture Grand Arles Express

Le FRAC propose une nocturne vendredi 11 juin de 18h à 22h, en préambule du week-end d’ouverture du Grand Arles Express. Les artistes-réalisatrices Katia Kameli et Clarisse Hahn seront présentes pour l’événement.

Clarisse Hahn, Los Desnudos, de la série Notre corps est une arme, 2012.Vidéo, couleur, sonore, 16/9, 13 min.© Clarisse Hahn. Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Katia Kameli présente une écriture visuelle de l’histoire algérienne, vue de l’Algérie et de la France, pour Elle a allumé le vif du passé. L’exposition sera visible exceptionnellement vendredi soir, et se tient jusqu’au 19 septembre 2021.

Pendant cette soirée, il sera possible de visionner l’un des trois films de Notre corps est une arme, série consacrée aux corps comme « lieu de résistance politique et sociale », d’après le site du Frac. Clarisse Hahn, a réalisé Los Desnudos, film éponyme d’un groupe de paysans mexicains que le gouvernement a chassé de leurs terres en 2009. Afin de se faire entendre, ils ont entrepris de manifester nus dans les rues de Mexico.

Ce film met en lumière le corps colonisé, le corps comme lieu de résistance, la « réappriopriation de la part du sujet indigène ». La projection sera ouverture du vendredi 11 juin au 19 septembre 2021.

La nocturne se fait sur entrée libre.

Entrée gratuite pour le week-end d’ouverture. Sur réservation.

Plus de détails. Pour réserver.

Frac – Le plateau multimédia

20 Boulevard de Dunkerque

13002 Marseille

Marseille 8e : les Rolling Stones à l’Orange Vélodrome

Exposition des Rolling Stones. Crédit : OM.

Du 10 juin au 5 septembre, une rétrospective du groupe mythique de rock Les Rolling Stones est proposé à l’Orange Vélodrome. Détails et informations pratiques à retrouver dans notre article.

Orange Vélodrome

3 Boulevard Michelet

13008 Marseille