MB92 a annoncé le 21 avril la reprise de ses activités de réparation de superyachts sur le chantier naval de La Ciotat. Pour éviter la contamination de ses équipes, l’entreprise avait fermé ses portes depuis le 17 mars dernier. Entretemps, elle a déclenché un plan de mise en sécurité de ses salariés pour relancer le chantier dans les meilleures conditions sanitaires. « La santé et la sécurité de nos employés, clients, fournisseurs et notre communauté locale demeurent notre priorité absolue. Fort heureusement, aucun cas d’infection au Covid-19 n’a été recensé à ce jour sur le chantier, ce qui conforte encore plus cette décision d’avoir suspendu rapidement nos activités », se félicite le président de MB92 La Ciotat, Ben Mennem.

Un logiciel pour suivre la distanciation sociale

Les opérations qui ont repris le 14 avril en mode « test », redémarrent progressivement. Pour protéger ses équipes, MB92 s’est fournie en masques Afnor fabriqués sur place par les Ateliers d’Isabelle et Tilcara. Au début de la crise, la société avait fait don de ses masques de protection à l’hôpital de La Ciotat.



Pour s’assurer de la bonne distance entre chaque employé, MB92 La Ciotat teste depuis une semaine une nouvelle technologie développée en interne via un logiciel de gestion de projet « qui permet non seulement de réduire au minimum les contacts entre les travailleurs, mais aussi de fournir à MB92 et à ses clients une connaissance en temps réel de qui fait quoi et où. Ce système innovant de suivi des travaux est déjà fortement plébiscité par les clients et sera déployé sans doute dans tout le groupe au sortir de la période de crise », indique l’entreprise.

Liens utiles :



> [Chantiers Navals] Le fonds d’investissement Squircle rachète MB92

> [Nautisme] MB92 La Ciotat se fait rappeler à l’ordre par la Dreal