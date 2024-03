Une semaine après la grève de la fonction publique, le personnel de l’Education nationale se mobilise à nouveau. Dans un communiqué, le syndicat CGT Educ’action 13 annonce deux rassemblements dans des collèges à Marseille, en amont d’un nouveau mouvement de grève prévu le 2 avril prochain. Ces rassemblements sont prévus ce jeudi 28 mars à midi devant le collège Louis Armand (12e) et le collège Jacques Prévert (13e).

Hors-série : Emploi et formation

Parmi les revendications, le syndicat dénonce la réforme « choc des savoirs » qu’il considère « injuste et sans moyens. » Annoncé en octobre 2023 par le Premier ministre Gabriel Attal, alors ministre de l’Education nationale, cette réforme prévoit notamment la mise en place de groupes de niveaux en français et en mathématiques tout au long du collège. Le syndicat pointe aussi du doigt « un bâti scolaire dégradé, des conditions de travail difficile, le manque de personnels enseignant, AESH (Accompagnement d’élèves en situation de handicap) et de vie scolaire (AED et CPE). »

En savoir plus :



> Le site du gouvernement sur la réforme « choc des savoirs »

> Amélie Oudéa-Castéra perd le ministère de l’Education nationale remplacée par Nicole Belloubet

> [Education] Rentrée 2023 : ce qui change dans l’académie d’Aix-Marseille