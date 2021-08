L’heure du premier bilan pour l’office métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille (OMTCM) a sonné. En ce mois de juillet 2021, « malgré une situation sanitaire encore instable, l’attractivité de Marseille se confirme cette année encore », se félicite Marc Thépot, président de l’office de tourisme. Les chiffres de juillet attestent effectivement d’un niveau de fréquentation élevé, et qui concerne tous les types d’hébergements. Marc Thépot précise en revanche qu’à Marseille, nous n’avons pas « assisté à une sur-fréquentation de la population touristique » comme en juillet 2020, l’espace aérien de certains pays comme l’Espagne ayant rouvert. Une légère baisse des flux peut-être due aussi au retour du masque dans plusieurs zones, comme le Vieux-Port, habituellement très prisées par les vacanciers.

Rebond d’activités pour l’aéroport Marseille-Provence

Le mois de juillet 2021 marque le retour des voyageurs dans les avions. Nous ne sommes encore au niveau des standards « pré-covid » mais, avec en moyenne 20 000 passagers par jour, l’aéroport Marseille-Provence n’échappe pas à ce rebond aérien. Pas moins de 285 000 passagers, soit une hausse de 141% par rapport à l’année dernière. On notera au passage une explosion des vols vers l’étranger (+258%) pour le mois de juillet. Certains marchés comme l’Algérie ou le Canada sont toujours limités, voire inaccessibles. C’est pourquoi les vols à destination ou vers les autres pays européens représentent l’essentiel du trafic international.

[Nouveauté] @Ryanair annonce l’ouverture de 4 nouvelles lignes : direction Berlin, Luxembourg, Lanzarote ou encore Tenerife (jusqu’à 3 vols hebdomadaires), portant ainsi à 46 destinations son réseau au départ de Marseille sur la saison hiver✈ pic.twitter.com/wPnPFW6J0S — Aéroport Marseille (@aeroportmp) August 3, 2021

L’hôtellerie marseillaise tourne à plein régime

La calanque de Malmousque fin juin 2021. (Crédit Gomet’/JFE)

L’activité hôtelière sur le mois de juillet 2021 est presque revenue au niveau de l’été 2019, un très bon cru. Les performances sont en nette évolution par rapport à juillet 2020 (+8,7 points de taux d’occupation quotidien) permettent au secteur de respirer après des mois difficiles. Sans surprise, les hôtels autour du Vieux-Port et en bord de mer restent les plus fréquentés. Le prix moyen des chambres augmente de 15% à Marseille. Les établissements en « milieu de gamme », ceux qui avaient été le plus durement touchés l’année dernière, profitent logiquement de cette inflation. Une augmentation des tarifs qu’essayent d’esquiver certains vacanciers en réservant au dernier moment. Les réservations s’effectuent majoritairement en « last minute », beaucoup plus qu’avant la pandémie. Une pratique qui perturbe l’hôtellerie marseillaise, même si les taux d’occupation devraient avoisiner les 80% en août selon l’office de tourisme.