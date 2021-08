Share on Facebook

Les membres du collectif de la Recyclerie sportive se lance un défi pour la rentrée de septembre. Porté par le responsable de l’antenne marseillaise, Axel Schoenhenz, ce projet avant tout social va permettre aux jeunes Marseillais de « mettre les mains dans le cambouis », comme il le déclare dans un post LinkedIn du 31 juillet. Par le biais d’activités découverte sur le thème du biclou, la Recyclerie sportive souhaite renforcer la place du vélo dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)¹. Environ 300 000 personnes (16% de la population) résident au sein des 59 quartiers prioritaires de la métropole d’Aix-Marseille. Sans surprise, la majorité d’entre eux (34) sont à Marseille.

En 2015, les zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ont été supprimées et remplacées par les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) […] Ils désignent des territoires infra-urbain définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. Les quartiers prioritaires ont été classés comme tel en se basant sur un critère unique : le revenu. (Source : Previssima)

Les prochaines journées d’action auront lieu dans les quartiers de Air-Bel et de Bel-Ombre (11e arrondissement). Au programme, sept ateliers de « co-réparation » de vélo, avec notamment dix prototypes prêts à être restaurés. Des animations ludiques au cours desquelles « les habitants peuvent venir apprendre à réparer gratuitement leur moyens de mobilités actives, accompagnés par nos animateurs », précise Axel Shoenhenz. Une belle initiation à la mécanique pour les jeunes résidents de quartiers prioritaires, et un message : développons le vélo ! Une manière aussi de « s’insérer socialement et de s’ouvrir sur la cité » selon la Recyclerie sportive.

Le collectif a organisé mercredi dernier un premier atelier à Marseille en collaboration avec la préfecture des Bouches-du-Rhône et avec la bailleur social Erilia. Une opération séduction réussie puisque la Recyclerie sportive assure qu’une quarantaine de personnes est passée, et qu’une dizaine a pris rendez-vous pour les prochaines animations de septembre.

