Avis aux amoureux de la grande bleue. Après avoir organisé en 2020 un concours vidéos, l’Association pour la pêche et les activités maritimes (Apam) lance un concours photos jusqu’au 30 septembre prochain.

Dans le cadre du projet « J’aime ma mer », l’objectif de la compétition est surtout de « sensibiliser le grand public et les scolaires à l’environnement marin méditerranéen et à la nécessité de sa protection », renseigne l’Apam dans un communiqué. Chaque participant peut réaliser jusqu’à cinq clichés selon les trois thèmes de cet été : photos terrestres, sous-marines et originales. Les plus belles photographies seront exposées cet hiver au Musée archéologique de Saint-Raphaël. Ce concours, gratuit et ouvert à tous, constitue une action nécessaire pour préserver la mer la plus surexploitée au monde.

Au delà des quelques bonnes initiatives comme celle initiée cet été par l’Apam, « une véritable volonté politique et des moyens supplémentaires sont nécessaires pour protéger les écosystèmes méditerranéens de la pêche illégale et destructive », indique Oceana, l’organisation internationale pour la protections des océans, dans un rapport du 6 juillet. Pire, selon une étude de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, près de 75 % des stocks halieutiques méditerranéens sont actuellement exploités en dehors des limites biologiques sûres.

Document source : la présentation du concours photos de l’Apam

