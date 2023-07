Il fallait se pincer pour le croire ce vendredi 13 juillet au matin pour voir la rade sud de Marseille aussi immaculée. Car depuis une semaine, la zone est très contrôlée et interdite aux plaisanciers en raison de l’événement test (“test event”) de Marseille qui préfigure en situation réelle les JO de l’année prochaine.

Pour les organisateurs et la ville hôte, c’est aussi une grande répétition générale et un examen de passage pour démontrer leur capacité à être prêts pour 2024.

La zone du Prado neutralisée pour le test event de Marseille



Les équipes internationales sont aux rendez-vous avec quelques centaines d’athlètes réunis pour préparer les épreuves de voiles. Avec des staff importants s’il ont en croient la présence des nombreux vans des équipes installés sur le parking des plages du Prado Nord.



Un rapide tour autour du site permet d’évaluer l’avancée de l’organisation et des équipements mise en place. Il ne reste plus qu’une grue sur le chantier… Tout semble au point sur place avec un périmètre élargi sur le Prado Nord : parking et la première plage (et une partie de la seconde) au nord sont réservées à l’événement.

Deux Français en or en kitefoil

Au total, 10 disciplines de voile sont concernées : la planche à voile à foil (IQFoil) femmes et hommes (discipline inédite aux Jeux) ; le dériveur double (49er) femmes et hommes ; le dériveur solitaire femmes (Laser Radial ILCA 6) et hommes (Laser Radial ILCA 7) ; le kiteboard (formula kite) femmes et hommes (discipline inédite aux Jeux) ; le catamaran à foil double mixte (Nacra 17) ; le dériveur double mixte (470).

L’événement test permet aux athlètes de se jauger par rapport à leurs futurs adversaires et de se familiariser avec les zones de course. Certains d’entre eux jouent même leur qualification pour les Jeux à cette occasion.

Lauriane Nolot et Axel Mazella après leur victoire vendredi 14 juillet 2023 à Marseille (Crédit capture vidéo FFVoile Guilain Grenier)

Bonne nouvelle, jeudi 13 juillet deux Français ont décroché l’or en finale dans leur catégorie avec Lauriane Nolot et Axel Mazella. Aujourd’hui, avant dernier jour des compétitions, trois finales sont programmées pour les dériveurs doubles mixte (470), les dériveurs solitaire femme (ILCA 6) et homme (ILCA 7).

Kitefoil : les images spectaculaires des victoires françaises

