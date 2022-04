Share on Facebook

C’était une volonté affichée d’Emmanuel Macron dans son discours Marseille en grand se septembre 2021: développer la filière du cinéma dans le Sud, et plus spécifiquement à Marseille, où des studios de cinéma et d’animation sont déjà bien implantés.

Emmanuel Macron avec Costa Gavras, les patrons du CC et de la Cnématthèque, Ekika Wicke, Marianne Carpentier et Olivier Marchetti le 2 septembre au Pharo (Crédit Gomet’/JFE)

De la théorie, l’Etat passe désormais à la pratique : après avoir nommé André Santelli délégué territorial délégué à France 2030, le Centre national du cinéma (CNC), organisme rattaché au ministère de la Culture, vient ainsi de lancer un appel à projet à échelle nationale pour faire de la France une « grande fabrique de l’image » en soutenant les projets en lien avec le cinéma, l’animation mais aussi les jeux vidéos. L’objectif de cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre du plan de développement de l’industrie France 2030, est triple : soutenir « une dizaine de grands studios de tournages compétitifs », augmenter le nombre de studios de production numérique (jeux vidéo, VFX, animation), et accélérer le développement de formations dans ces domaines pour faire passer le nombre de diplômés annuels de 5000 à plus de 10 000 par an. L’Etat interviendra sous la forme de subventions d’investissement, mais aussi par le biais de l’aide à l’ingénierie de projet, notamment le soutien à des études de faisabilité. Grâce à ces projets, la France entend surperformer afin de « devenir un leader européen de la filière ».

L’arc méditerranéen, un territoire prioritaire pour le développement de la filière

L’appel à projets identifie trois zones stratégiques prioritaires : l’île de France, l’arc méditerranéen et le Nord. Avec cet appel à projet, l’Etat vise gros : il est précisé que « les projets devront être d’une ampleur significative pour permettre la structuration industrielle visée par la mesure ». Plus précisément, l’appel à projet fixe le seuil d’éligibilité à un minimum de 10 millions d’euros d’investissement pour des studios de tournage et un million pour les studios de production numérique.

Olivier Marchetti avec le président LR de la Région Sud Renaud Muselier sur les plateaux de Provence Studios (Crédit : Archives/JY Delattre)

Les structures candidates devront « être en capacité de répondre aux enjeux d’internationalisation de la filière », et d’engranger une dynamique partenariale. Elles devront être « crédibles » sur le plan de la maîtrise foncière du projet, sur le plan technique, et présenter un modèle économique pertinent. Ce n’est pas tout : les porteurs de projet devront s’inscrire dans une démarche écologique pour avoir l’espoir d’être sélectionnés. Les candidats ont jusqu’au 31 octobre 2022 pour postuler.

Document source : l’appel à projets du CNC

