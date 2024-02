Le 18 avril 2024 marquera les cinquante ans de la mort du célèbre auteur provençal, Marcel Pagnol. Alors que les tensions sont vives entre la Ville de Marseille, qui a repris le château de la Buzine (le “Château de ma mère”) en régie et le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol, ce dernier présente une programmation d’événement labellisés « Marcel Pagnol », qui débutera dès février.

Cette programmation a été dévoilée lundi 29 janvier, aux côtés du maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille Sylvain Souvestre, ainsi que de Lionel de Cala, le maire d’Allauch, où un musée Marcel Pagnol ouvrira ses portes dans le courant de l’année. Mes les commémorations iront bien au-delà des frontières de la Provence, avec des événements prévus à Monaco, à Paris et à l’étranger, avec une rétrospective prévue à l’Institut national du film de Budapest.

La programmation des événements labellisés « Marcel Pagnol » :



– 6 février : concours de crèches – remise d’un prix spécial « Marcel Pagnol »



– 28-29-30-31 Février et 1er mars: Marius au Comaedia à Aubagne.



– 6 Avril : hommage à Monaco en présence du Prince. Projection de La Femme du Boulanger.



– 14 avril : randonnée à La Treille « Sur les pas de Marcel Pagnol »



– 18 Avril : hommages à Aubagne et Allauch (exposition hors les murs) : recueillement au cimetière de la Treille. Inauguration promenade Marcel et Jacqueline Pagnol. Publication du roman graphique Gaby ou la Belle et l’argent de Michel Lafon.



– 19 Avril : inauguration du quai Marcel Pagnol à la Ciotat : projection documentaire inédit à l’Eden Théâtre de la Ciotat.



– 14 et 15 juin : festival de théâtre sur le thème Marcel Pagnol à Marseille (11/12, lieu exact non précisé)



– 27 Juin- 7 Juillet : Rétrospective Festival de La Rochelle.



– 7 Juillet – 17 Juillet : Rétrospective Cinémathèque française.



– Début Juillet : Manon, le Musical au Théâtre de nature de Gemenos



– Juillet : sortie BD Trilogie chez Grand Angle (date à vérifier)



– 2 Août : concert Philharmonique plein air des musiques de films de Marcel Pagnol. Aubagne. Orchestre régional de Cannes.



– 19-22 Septembre : Rétrospective NFI de Budapest.



– Octobre : Manon des Sources le Musical. Théâtre 13eme Art. Paris



– 11 Octobre : Colloque au théâtre Comedia d’Aubagne en collaboration avec l’université d’Aix-Marseille

Cette programmation, également soutenue par la Région Sud, se fera donc en parallèle – voire en opposition – de celle prévue par la Ville de Marseille, qui n’a pas encore été dévoilée mais sur laquelle les services municipaux « planchent depuis la fin 2023 », selon l’adjoint à la culture Jean-Marc Coppola.

