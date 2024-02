Share on Facebook

Alors que la mission interministérielle consacrée au projet Odysséo a rendu son rapport après son travail réalisé à Marseille à l’automne, une mission qui émettrait, selon plusieurs sources, des réserves quant à la faisabilité du projet, le journal Le Figaro évoque dans son édition du 18 janvier, une nouvelle piste pour relancer concrètement Odysséo.



Odysséo projeté par Emmanuel Macron en 2021 lors du lancement de sa grande ambition pour Marseille en grand veut être un centre d’information et de formation autour ds enjeux de la transition écologique en Méditerranée.

Alors que la Fondation Neede, l’un des deux acteurs du projet (avec Marsa du designer Ora-ïto) a démarré ses activités comme elle en témoigne sur son site internet, on apprend par Le Figaro qu’une solution bâtimentaire originale pourrait être envisagée. Car Odysséo passe dans l’esprit des porteurs du projet par un bâtiment totem, les quais du port entre le J1 et le J4 ont été identifiés comme un point d’ancrage idéal.

Le transfert au Pavillon français au Cnes de Toulouse bat de l’aile

Cette solution passerait par la structure du pavillon de la France construit pour l’Exposition universelle de Dubaï de 2021 et 2022, dont la construction a coûté 37 millions d’euros, et qui pourrait être réutilisée au profit de la Fondation Odysséo. C’est une piste « explorée par l’Elysée » précise Le Figaro, le palais présidentiel étant directement engagée dans le projet compte tenu de l’implication directe d’Emmanuel Macron.

« Sous l’impulsion de Thomas Pesquet, le pavillon de la France baptisé « Lumière, Lumières » construit pour l’Exposition universelle de Dubaï de 2021 et 2022 n’avait pas été démoli, mais démonté et rapatrié gracieusement par l’armateur français CMA CGM au Centre d’études spatiales de Toulouse » raconte Le Figaro qui rappelle que l’objectif de la direction de l’époque, qui l’avait acquis pour 2,4 millions d’euros , était de l’utiliser comme centre de congrès et d’expositions.»

Une installation provisoire au Port center à la Major

La gare maritime de passagers de La Major ne sert plus qu’en haute saison au trafic des ferries. (Crédit Gomet’)

Mais le projet peine à se réaliser, les poutrelles d’acier et parements de métal sont toujours dans les conteneurs de CMA CGM « pour cause de nouvelles priorités financières » selon le quotidien. « Comme le stipulent les bonnes pratiques dans le cadre du développement durable, cette structure de 4500 m2 a été spécialement conçue pour être réutilisée », explique au Figaro son concepteur, Jean-Luc Pérez, architecte marseillais (Atelier Pérez Prado) qui verrait comme un beau clin d’oeil de l’histoire l’installation e sa création dans sa ville.

En attendant, l’équipe de la Fondation Neede, actuellement logée rue Grignan dans le centre de Marseille, va bénéficier d’un nouveau point de chute avec des bureaux situés dans le prochain Port center créé provisoirement (en attendant la réalisation du nouveau siège du port à La Joliette) à la gare maritime de passagers par le Grand Port de Marseille. Il ouvrira ce printemps au pied de la Major au printemps. Odysséo annonce toujours l’ouverture de son lieu final en 2026.

