Les épreuves de voile des Jeux olympiques débuteront dans 25 jours, au large de Marseille. A l’approche de cette échéance, la Préfecture vient de demander à la Métropole Aix-Marseille de procéder à un réaménagement express et provisoire de la corniche Kennedy.

Du 4 juillet au 27 août, un espace sécurisé sera ainsi mis en place au niveau du mémorial des rapatriés d’Algérie (la place d’hélice avant le Nhow hôtel) et de la promenade Georges Pompidou (au niveau de l’avenue du Colonel Sérot, au début de la Marina Olympique). Dans un communiqué, la Métropole, compétente en matière de voirie, insiste sur le fait que ces aménagements émanent directement d’une demande de l’Etat.

Vue de la Marina Olympique depuis le Nhow Hôtel (Crédit Gomet’)

L’aménagement actuel de la corniche est complètement revu « afin de permettre au public de pouvoir suivre les épreuves de voile dans les meilleures conditions » écrit la Métropole : la piste cyclable actuelle sur ce tronçon deviendra un espace piéton, dans le prolongement du trottoir, et la circulation des vélos se fera sur la chaussée côté mer. La double voie de circulation côté terre, actuellement en sens unique montant, deviendra une voie à double sens. La bande cyclable provisoire sera isolée de la circulation automobile par la pose de séparateurs. L’arrêt de bus Corniche Talabot de la ligne 83 vers le rond-point du Prado sera supprimé jusqu’au 26 août inclus.

Des travaux dans la nuit du 3 au 4 juillet, puis du 26 au 27 août

La Métropole procèdera aux travaux dans la nuit du 3 au 4 juillet, ce qui entraînera une interruption de la circulation de 20h à 6h. Il en sera de même pour la nuit du 26 au 27 août, à la fin des JO, pour le démontage de ces aménagements. Pour pallier l’interruption de la circulation sur la corniche pendant ces deux nuits de travaux la RTM met en place un système de navettes sur la ligne 83. Au cours de la nuit du 03 au 04 juillet, de 19h30 à 06h, mise en place de deux “demi” lignes : l’une entre le Mucem et le Roucas blanc, tandis que l’autre assurera la liaison entre le métro Rond-Point du Prado et la Marina olympique. Pour la nuit du 26 au 27 août, la première liaison se fera à partir du Vieux-Port (et non plus Mucem) jusqu’au Roucas mais le reste est inchangé. A noter que, durant toute la période des jeux, l’arrêt Corniche Talabot du 83 dans le sens du Rond-point du Prado est suspendu.

Le matériel des équipes de voile pour les JO 2024 est stocké sur les pelouses du parc balnéaire du Prado côté nord (Crédit Gomet’)

