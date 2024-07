Au lendemain du premier tour des élections législatives, la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), vigie des TPE (les très petites entreprises avec moins de 10 employés) et PME (petites et moyenne entreprises avec moins de 250 employés) des Bouches-du-Rhône, salue une participation record qui démontre l’engagement citoyen face aux enjeux économiques et politiques du moment : « Cette mobilisation sans précédent marque une étape cruciale dans la vie politique de notre pays », se réjouit Corinne Innesti, présidente de la CPME des Bouches-du-Rhône dans un communiqué.

Ce sursaut démocratique, applaudi par la présidente, ne laisse aucun doute sur l’importance de ces élections. « Nos chefs d’entreprise ont eux aussi répondu présent, conscients qu’une nouvelle page est en train de s’écrire », déclare-t-elle. « Ce moment démocratique ne doit pas faire oublier que les TPE PME (…) ont besoin de stabilité et d’un environnement favorable pour continuer à prospérer dans un contexte économique souvent imprévisible.»

La confédération met donc en avant plusieurs mesures indispensables selon elle, appelées « Test PME », pour soutenir ces entreprises : la simplification des démarches administratives, la promotion de l’innovation et du numérique, l’amélioration de la formation et de l’éducation, ainsi que le renforcement des infrastructures. Ces actions visent à garantir que les nouvelles réglementations n’entravent pas l’activité des petites et moyennes entreprises ainsi maintenir la compétitivité des entreprises françaises sur la scène internationale. « Les crises successives ont déjà mis à rude épreuve nos entreprises. Il est impératif de ne pas ajouter davantage d’incertitude à leur situation », insiste Corinne Innesti.

